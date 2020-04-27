零收入拒轉行 張建聲疫境啟發置業夢

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

因為接拍《打天下》，張建聲首次接觸空手道，他表示以前拍戲練過西洋拳和中國武術，覺得學空手道非常困難，要踢腿高、功架穩，訓練耐力，令他虛耗體力愈拍愈瘦，演出多場打鬥戲印象深刻，且傷痕纍纍，他說：「多謝監製歐錦棠開拍前教我空手道，我首天開工就跟他對打，他出腳好快，好彩縮得快冇打中面，但手腳都有損傷，拍另一場就被武師踢中鼻和嘴流血。」

他驚嘆戲中扮演其父的日本演員倉田保昭演技和空手道同樣出色，他說：「他氣場勁，與歐錦棠拍打戲時嘭嘭聲，非常逼真，其實他真人好慈祥，在片場還教我講日文。」

製作室轉型止蝕

入行9年的張建聲，不奢望追逐獎項殊榮，但求演好角色，贏得觀眾共鳴，他說：「之前在劇集《反黑》演『招積』一角曾經受歡迎，觀眾畀掌聲我，但我覺得自己未企穩，只是虛火，仲有好多東西要學，周潤發、廖啟智、郭富城都浸了好多年才爐火純青。」

他透露去年參演了6部電影，以及為一隊說唱組合執導MV，奈何新冠病毒疫情今年衝擊全球，影視娛樂都要停擺，未知映期。他今年的電影計劃也要推遲，疫情爆發前又斥資6位數跟兩友人開設了製作室，也要急急因應局勢轉型止蝕，他說：「製作室原本是提供場景作拍片、廣告，疫情爆發後幾乎全行停工，唯有煞停佈置，轉做共享辦公室，相信都要過一兩年，全球經濟復蘇才可回本，希望到時變回拍攝場景，可以借給大學生拍畢業作短片，為電影圈做點事，培育下一代。」

患難見真情

有說張建聲在疫情下零收入，轉行做搬運謀生，他澄清社交網貼出推住卸貨手推車的照片，只是開玩笑，從未想退出娛樂圈，他說：「我回製作室執拾，朋友幫我影相變話題啫。我好鍾意演戲，已洗濕個頭，不會轉行！」

沒想到身邊朋友那麼着緊，立即致電來問候，並為他謀出路，他說：「患難見真情，感動。其實我好窮，哈哈，現在靠積蓄過活，慳慳地還可以，我趁這段時間開會度劇本，等疫情過後便出招。」

他回憶初入行已經歷低潮和迷惘期，讓他面對今次難關，懂得調整心理質素，他說：「初入行拍完三級片《一路向西》，形象麻麻，終日坐在家中等工作，零收入，真是差點要轉行。」這個疫症也啟發他要積穀防饑，他說：「我一向租樓住，認為可以隨時換環境，現在覺得買磚頭較穩陣，開始研究置業，想給媽媽安心，畢竟我已37歲，要為將來打算。」

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