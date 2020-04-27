舊愛疑有新歡金剛傷心 梁云菲：能不能放過我

Nana前晚在社交網透露，回舊愛巢執拾私人物品，慨嘆放下一段感情，只花3小時28分鐘。共10個紙箱的物品，過程中她異常平靜，沒想像的情緒波動。對於傳有新歡，她再發文表示寫最後一篇關於金剛的文章，「我真的累了，能不能就放過我吧」。

梁云菲不滿被冠以莫須有罪明，澄清潛水教練只是朋友，要替對方高呼冤枉，攬胸照是角度問題。早前她發表「情緒勒索」帖文，疑是指金剛，她解釋：「關於情緒勒索，是一直都存在的問題，我過去的過失，就是以為包容跟隱忍就是解決，如今我選擇跳脫出來，不想再這樣讓自己受盡折磨，我認為我很勇敢，很可惜的是，這些報道模糊了這段感情曾經美好的意義。原以為可以好聚好散，讓彼此在這段關係中更加成長，所以我一直認為以不批評，不過度檢視對方為原則來訴說會是最好的方式。關於我們之間，我很認真經營，就像是當作此生最後一段戀情去呵護，從陌生到相愛、卻又因了解而分開，這過程中的問題只有我們能夠真正明白。雖是以這樣的結尾。但我仍覺得能夠曾經有一段這樣的感情，無憾也值得了。希望我們都能因此成為更成熟的靈魂和獨立的人格。」

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