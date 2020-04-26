【開箱】《銀河守護隊》導演占士根最愛動作片 《功夫》《英雄》榜上有名

「兩周一成」上榜

占士根以「隔離期間必看A+動作片」為題，向網民推薦54部精彩作品，而且覆蓋範圍相當廣泛，由荷李活經典包括史提夫麥昆（Steve McQueen）主演《渾身是胆》、卻羅素（Kurt Russell）的《逃出紐約》、希治閣（Alfred Hitchcock）執導《奪魄驚魂》，到近年賣座的《虎膽威龍》、《殺神John Wick》、《22世紀殺人網絡》、《職業特工隊：叛逆之謎》等都包羅其中。

談到動作電影，豈能缺少港產片或華語片？占士根特別提到成龍主演《醉拳》、李連杰的《方世玉》、周潤發的《喋血雙雄》、梅艷芳的《東方三俠》、周星馳自導自演《功夫》、張藝謀執導《英雄》、李安贏得奧斯卡最佳外語片的《臥虎藏龍》等，有網民留言大讚他是「識貨之人」。

從占士根的推介名單中，不禁令人憶起港產片的黃金時代，「兩周一成」被視為賀歲電影的最強陣容，《喋血雙雄》導演吳宇森的暴力美學，更被荷李活追捧，可惜熱潮一過，無論是吳宇森、周潤發，甚至成龍都不再拍西片，奧斯卡的焦點亦由李安、張藝謀，轉移到韓國導演奉俊昊的《上流寄生族》身上，難免令港迷唏噓。

亞洲選擇遍及日韓印

占士根亦鍾情韓國動作片，由《惡女》、《原罪犯》、《復仇島》、《親切的金子》到《JSA安全地帶》均榜上有名。其他亞洲代表包括日本導演黑澤明的《七俠四義》、印尼出品《突擊死亡塔》等，法國導演洛比桑（Luc Besson）成為歐洲代表，《墮落花》及《這個殺手不太冷》絕對值得一睇再睇。

以上推介電影，純屬占士根的個人選擇，並未提及上榜的客觀標準，網民喜歡與否，亦不在他考慮之列。不過，他其後再補上「心目中5大完美電影」名單，則有詳細解釋：「何謂完美電影？對我來說，完美跟受歡迎或者偉大的定義不同，完美電影必須由開場到結局都沒有明顯犯錯，無論在藝術抑或結構上，都不應存在邏輯上的失誤。」

沒有明顯犯錯代表完美電影

到底在占士根眼中，哪5部電影能夠達到如此高水平？答案就是標梅利（Bill Murray）主演《偷天情緣》、尊特拉華達（John Travolta）的《兇綫》、馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導《三更半夜》、杜魯福（Francois Truffaut）的《綠房》，以及動物做主角的《寶貝小豬嘜》。