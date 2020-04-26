曾投資股票蝕入肉 何婉盈6位數字買教訓

何婉盈任職投資顧問10年，自稱是打工仔，平日幫客人做買賣時會有商有量。

提到匯控不派股息惹起股民爭議，她提醒大家汲取教訓，分散投資較好。她自爆曾投資失利的慘痛經歷：「那時未入行鑽研股票，聽到好多不同號碼就買，結果投資損失6位數字，當買個教訓。」她的13歲女兒在2月初曾到加拿大探親，3月返港即自我隔離，慶幸已完成，沒有染疫。她回想15歲時被家人送往海外留學，她計劃待女兒15歲時同樣送她到加拿大讀書，學習獨立生活。

敖嘉年被股票貼士嚇怕

敖嘉年開心有機會與何婉盈合唱，同時趁機向對方請教投資心得，他說：「我完全不懂投資，只知將錢存入銀行戶口，連人民幣存款息率較港幣高也不知。記得初入行每月約7000元人工，當年同事有股票貼士推介，於是我用4000元買該股票，結果大跌變成仙股！自此明白投資要自己學，不能單靠聽別人介紹股票號碼。那次我已被嚇怕，所以要向做投資顧問的何婉盈討教心得。」他透露已準備開工拍真人騷和電視劇，在「限聚令」下，拍攝外景要執生，拍完即散開，免人群聚集。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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