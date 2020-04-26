扮鬼扮馬開網上演唱會 陳志雲捉王喜做病毒檢測

兩人傾偈時透露曾做深喉唾液檢測，對新冠病毒均呈陰性。王喜解釋他們工作中有個朋友確診，陳志雲為此將所有跟對方有過3分鐘相處的朋友找出來，由他付錢兼安排司機接送及預約時間做檢測。王喜爆當時陳志雲擔心因工作伙伴確診而影響大家，為此焦慮、失眠，要吃安眠藥。

望對罷工醫護既往不咎

演唱會尾聲，陳志雲稱希望演唱會在這氣氛中帶來快樂，也要送給在病榻中的港人。他提到由於朋友的確診令他感受到醫護界的無私精神，他說︰「不少醫護界朋友一早洞悉封關是那麼重要。為守護港人，部分醫護界朋友發起過工業行動。我知道有些人未必同意，有些人就贊成。今日，對又好、錯又好，相信沒有人可質疑封關是必須採取的手段。我衷心希望，哪一邊有道理、哪一邊沒道理又好，念在這手段目的及本質是善良的，大家可以放下歧見，既往不咎，求同存異，心連心、手連手，找回以往熟悉的香港，令大家不用再想何時要移民。」

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