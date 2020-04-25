【開箱】宣傳新片《驚天營救》「雷神」基斯公開隔離生活

拍新片支持《復仇者》特技指導

受新冠病毒疫情影響，過往在電影上映前的首映禮，全部取消；到處都隔離的時刻，宣傳工作亦轉到網上。

基斯漢斯禾夫在一個訪問中曾透露導演森夏基富，是他接拍《驚天營救》的主要原因，據悉兩人由《復仇者聯盟》開始建立深厚交情，《驚天營救》充分展現他們長期培養出的合作默契。森夏基富表示若將來基斯漢斯禾夫要當導演，他也會全力支持。

連線訪問 兒子亂入一同出鏡

現年36歲的基斯雖然身在澳洲拜倫灣家中，跟曾演出《狂野時速》系列的太太艾莎柏德琪（Elsa Pataky）以及一女兩子在隔離，但透過網上訪問，宣傳新片，他可說不遺餘力，不但公開私生活，早前他跟傳媒連線訪問期間，更發生類似韓國釜山大學政治外交學科助理教授凱利（Robert E. Kelly）在家中接受英國廣播公司（BBC）直播訪問時，年幼子女闖入房間還一同上鏡的搞笑事件。據悉當時基斯在家中接受加拿大傳媒訪問，其中一名孿生兒子很好奇，在熒幕已看到基斯向側邊做出安靜手勢，但小朋友可能毫不理會，最後更坐在父親身旁，一起受訪。

爆老婆網購弄錯 「被迫」囤積廁紙

向來熱愛健身的基斯，接受名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）訪問時，親身示範怎樣用家居用品鍛煉身體，包括借助衣物籃及洗衣液來操肌。他接受另一名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）訪談時更大爆隔離中的家居生活，先是說太太艾莎早前網購，不小心弄錯，以為訂15卷廁紙，怎料按錯了15箱，結果貨到後才知「大鑊」，廁紙數量之多可用堆積如山來形容。

教仔女功課最失敗

他又自爆每拍完一齣戲，都會把道具帶回家留念，譬如雷神錘就是其中之一，而且放在電視室內；不過其妻艾莎不大欣賞，經常把雷神錘悄悄移到車房。對基斯來說，隔離生活中最難是教導7歲女兒和6歲孖仔功課，一來課程跟他小時候完全不同，「我嘗試過，但慘敗，通常跟他們討價還價4、5小時，實際寫功課只有20分鐘」。

另一方面，基斯亦在訪問中自述變身小粉絲的經過，原來他一直很喜歡畢彼特（Brad Pitt），去年在《從前，有個荷里活》洛杉磯首映禮，兩人首次碰面，「他想握手，但我就擁抱他」，基斯更笑言幸好沒有被保鑣毆打，而且最重要畢彼特跟他想像中一樣的美好。