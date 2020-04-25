《半澤直樹2》恐「胎死腹中」 上戶彩專心湊仔

《週刊女性》報道引述TBS消息稱，《半澤直樹2》最快下月初復工，屆時有望播放至7月中，之後由阿部寬主演的《東大特訓班2》接檔；若未能如期復拍，恐遇上演員檔期問題，《半澤直樹2》有可能由原定10集縮減至8集，或分上下兩部分播出，甚至可能全劇無限延期。

另一方面，在《半澤直樹2》飾演堺雅人妻子的上戶彩，趁不用開工，專心陪伴子女。日本雜誌《Friday》拍得她戴着口罩，帶4歲女兒到公園玩，再會合母親與么兒。

宋智孝新片下月上映

韓國方面，由於疫情放緩，電影業準備逐步恢復。早前停業的戲院月底重開，並推出防疫指引，出現新冠肺炎病症或曾出埠人士，14天內不得前往戲院，觀眾要保持2米距離等。至於早前延期的宋智孝主演新片《侵入者》，將安排下月21日上映。

另外，本月初退伍的男團BTOB成員恩光，今日（25日）會在YouTube直播12小時「真人騷」，分享在家吃飯、打機的生活。