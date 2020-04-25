《夫妻的世界》收視高 朴海俊演賤男被鬧 金喜愛入戲 避「小三」韓素希

《夫妻的世界》自上月底首播以來一直備受關注。劇中金喜愛發現丈夫朴海俊出軌，冷靜復仇，並一步步策劃離婚，劇情緊張又刺激，就算在韓國被列為「19禁」（不准19歲以下人士收看），依然大收旺場，由首集6.3%收視，一直升至上周第8集20.1%，成績彪炳。香港觀眾可透過串流平台Viu同步收看。

朴海俊不敢看留言

金喜愛與朴海俊昨日在首爾出席網上記者會時表示，沒想過劇集會如此受歡迎，前者稱最近仍在趕戲，沒機會感受劇集到底多受歡迎，但覺得編劇、導演，以至工作人員都配合得很完美，才有此好結果，「我每次拍完都不想回家，總想再拍多一會，氣氛太好了」。

朴海俊表示劇集播出後，收到很多恭賀電話，雖然後面會加上一句「好想揍你一頓」，但仍很感謝。朴海俊飾演出軌丈夫，成為網民「公敵」，不少留言鬧爆他，他表示不敢看網上留言，怕會被動搖，「為了之後的演出，覺得最好還是不要看留言，不經意看到的話，為了盡快忘記，會即刻做50下深蹲」。

另外，朴海俊認同自己的角色太過分，還搞笑向角色送上一番話：「好好地生活吧，得閒飲返一杯！」

談到在劇中飾演「小三」的韓素希，最近被封為年輕版宋慧喬而人氣急升。金喜愛亦大讚對方的樣貌身材，「她擁有完美的外貌，忍不住想像到我這個年紀時，她會成為怎樣的演員」。不過，金喜愛表示為了入戲而刻意與韓素希保持距離。

《機智醫生生活》收視創開播新高

另一方面，有線頻道tvN新劇《機智醫生生活》前晚播出第7集，錄得12.1%收視，創下開播以來新高。講述柳演錫為了救活出生6個月的嬰兒，排除萬難完成肝臟移植手術，趙正錫則為了鼓勵病人，將自己妻子紅杏出牆導致離婚一事公開。

文：蘇珮欣