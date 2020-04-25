「幼稚及僥倖心態一次又一次欺騙你」 羅志祥認偷食 向周揚青道歉

娛樂組

周揚青前日發公開信給羅志祥（小豬），鬧爆他是渣男，以「毁滅級」手法宣布「分」訊，震撼娛樂圈，重創小豬形象，網民群起鬧他賤男。小豬前日回應只說很多事不是「隻言片語」能說清楚，他有做得不對會檢討。

「會承擔這一切的後果」

到昨日凌晨5時，小豬在社交網上載黑畫面，承認「偷食」，他寫道：「對於這份感情我要向周揚青小姐，鄭重的道歉，對不起，我錯了！你在這九年裏為我付出了全部，是我不懂得去珍惜這段感情，不懂去珍惜一個最愛我的人。幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你，讓你受傷、難過。我確實犯了很多的錯誤，我也要向被我欺騙過、以及不尊重過的所有女性道歉，對不起，我會承擔這一切的後果。」

傳小豬求周揚青不要公開證據

內地傳媒指有知情人士爆料，稱小豬已私下聯絡周揚青道歉，並透露家人健康問題，希望她不要公開證據；周揚青提出要小豬向被他欺騙及玩弄過的女性道歉。更有稱周揚青於今年1月看了小豬手機後決定分手，而之前他們已買了愛巢，及準備籌辦婚禮。

周揚青稱已驗性病 點名愷樂檢查

周揚青在指控中稱小豬與旗下女藝人有長期不正當男女關係，矛頭直指小豬旗下唯一的女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）。有網民提示周揚青：「支持你今（前）天發的文！加油，不過我會建議你去檢查性病（認真）。」周揚青回覆說：「我分手立刻就去檢查了，我沒有。」之後周揚青回覆另一名網民：「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎？」她還tag了愷樂的IG帳號。周揚青又興奮說：「終於可以大聲說出I'm single and available！」至於周揚青爆料提及的化妝師，有網民指疑似是有「北京郭雪芙」之稱的化妝師。

呂亞晞爆小豬邀歐遊

小豬追女招數被愈揭愈多，曾上過小豬主持節目《娛樂百分百》的台灣女星呂亞晞（格格），接受台灣傳媒訪問爆料，展示疑似她和小豬去年5月的短訊對話截圖，當中她被問：「說說你多有情趣」、「有情趣加分」。格格表示與小豬只見過兩次面，小豬已問她有沒有想去歐洲玩。該段疑似對話曝光後，小豬工作人員回應：「對於周小姐（周揚青）的事情我們誠摯的道歉，但請不要以此契機來憑空揑造不存在的事情，此聊天對象並非羅志祥，真的不想佔用公共資源了。」格格一方立即反擊，表示已準備找律師：「要告來告，我們也想知道誰這麼無聊盜羅志祥帳號來聊天，還知道格格上過幾次通告、還有照片，你告我們誹謗，我們就告性騷擾、告誹謗。」

小豬好友色痞一度公開鬧周揚青機心重，還暗示女方亦都不是清白！不過他之後刪去留言。有指疑似周揚青的私人微博作出反擊，說要請律師告誹謗。色痞昨日發文道歉：「由於本人不當的吃瓜言論，對當事人以及網絡環境造成了不好的影響，並無意冒犯任何人和站隊，在此向所有受到影響的人們真誠的道歉。」