吳千語咀傅穎「似惜自己隻手」 胡杏兒不怕無綫封殺：世界是圓的

胡杏兒在自我介紹時謹慎用口罩包咪，她事後解釋因聽聞外國有人共用咪「中招」，她說：「我家中有老有嫩，要小心一點，每次開完工回家，第一時間洗手和冲涼，然後才敢抱小朋友，大仔要我抱抱我都說不。」她不擔心在疫情下開工，因做足防疫措施，反而替工作人員辛苦，他們為了保護自己和演員安全，口罩戴足10幾小時，「之前有張劇照影到整個環境，工作人員全戴口罩，只有我和演我女兒的小演員沒戴口罩，真是令人難忘的照片」。

杏兒歡迎「娘家」邀拍劇

胡杏兒於2015年離開「娘家」無綫外闖，事隔5年首次為本地其他電視台拍港劇，飾演性治療師兼心理醫生，感覺很新鮮。她說：「吸引我的地方是我未演過醫生。」倒轉槍頭跟ViuTV合作，是否預了不能再返無綫拍劇？她說：「唔會嘅，無綫以前都搵過我，但撞正我懷孕。會再有機會合作的，但不一定短期內，歡迎『娘家』搵我，娛樂圈不大，世界是圓的。」提到今屆香港小姐選舉受疫情影響改在網上進行？身為師姐的胡杏兒覺得幾特別，不過佳麗在家自拍時應不可用瀘鏡，以真面目示人，「疫情下用這方法選美都無辦法，我都好期待，拭目以待」。

千語：結婚會公開

吳千語劇中演雙性戀者，與栢天男、傅穎發生一段三角關係，更與傅穎有場女女吻戲。她說：「我不是首次拍吻戲，但跟女仔就是第一次，但一點也不尷尬，是好溫馨的惜惜，感覺好似惜自己隻手，和男演員拍吻戲反而尷尬。（疫情下拍吻戲會否擔心？）事前各自消毒，埋位才除口罩，工作人員就全程戴口罩。」

吳千語透露受疫情影響，之前的工作全部延期，令這個月變得很忙，電視劇和電影疊住開工，完成香港拍攝，便前往廈門先接受14日隔離後才開工，已準備好日用品及下載了劇集解悶。沒有時間陪男友？她說：「最近很少見人。（之前有指她與富三代男友Brian旅行，又被影到一起遛狗？）我們是朋友。」有傳她與Brian感情穩定，快將結婚？她稱結婚會跟大家講。提到傳舊愛林峯快將榮升父親？一提到林峯，她即收口，搖頭不答。

吳家麗演過氣名模

金馬影后吳家麗在劇中飾演過氣名模，開模特兒學校，陸詩韻、沈卓盈、何佩瑜及曾樂彤都是她的學生，吳家麗亦是她們的人生導師，她說：「她們各有各問題，但我都有自己的煩惱，就是後生時玩瀟灑，不肯結婚，人大了就想生小朋友，講我雪卵。以前奶奶揀新抱，現在女人揀男人，揀個完美男人生個完美下一代。」

記者：柯美

攝影：劉永銳