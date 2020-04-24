【開箱】《夫妻的世界》會爛尾？ 原著出軌夫自殺未遂 大婆孤獨 兒子出走

網民憂慮結局爛尾，源於《夫》劇改編自2015及2017年在英國BBC電視台播出的《福斯特醫生》（Doctor Foster），兩季合共10集，第一季首5集大獲好評，跟金喜愛飾演同一角色的蘇珊鍾斯（Suranne Jones），接連奪得多個視后殊榮；第2季結局卻被評為爛尾。要注意的是，原裝英劇合共10小時內容，《夫》劇卻多出6集，編劇加枝節，甚至安排不一樣的結局，可以預期。如果了解《福》劇內容，是否可讓粉絲放心？

《福》劇講述女醫生Gemma發現丈夫Simon出軌，老公死口不認，她於是暗中蒐集證據，以及兩人的財務資料，再部署離婚，誓要跟就讀初中的兒子Tom留在原來的家生活。最終發現Simon的情婦原來是朋友正在念大學的女兒Kate，而且她已懷有身孕；揭穿姦情後，Simon和Kate離開小鎮。兩年後，二人帶女兒重回舊地，而且生活優裕，Simon看似事業成功，並誘使Tom跟他同住，兒子不欲跟母親見面，Gemma十分痛苦，定要奪回Tom的撫養權。

家庭破碎的遺憾 丈夫變成唯一

《福斯特醫生》劇名源自任職醫生的女主角Gemma，全劇幾乎由她的視角出發。首集她從丈夫Simon的圍巾發現一條長金髮，開始不安，加上在不當時間碰到老公助手，疑心加劇，最終在Simon的車尾箱發現另一部手機，內藏他跟情婦Kate的照片及通訊紀錄，更發現她一向信任的朋友、鄰居，原來早知Simon出軌。她怒不可竭，卻表面冷靜，語氣祥和。

劇中男角幾乎一致認為30多歲又是醫生的Gemma，保養得宜，鄰居Neil跟Simon同樣慣性出軌，就很受她吸引，至於夜店的陌生人、Tom的老師James也一樣。反觀劇中女人，譬如鄰居Anna、同事兼朋友Ros、情婦Kate等卻認定Gemma傲慢且目中無人。

Gemma執著Simon是否坦誠，若他承認外遇，她可接受丈夫搞不倫，但她堅拒謊言。及後揭露，Gemma少時父母車禍慘死，16歲已失去家庭，矢志以醫生為業，在心理上補償救不了雙親的遺憾；她遷居倫敦，邂逅Simon，最終成為一對，並隨他回到小鎮生活。往後所謂家庭、朋友、同事，都是繞著丈夫打轉。

有其父必有其子 命運會否輪迴

劇中Simon從事地產生意，並不順遂，都是靠Gemma的收入維持生計。驚悉丈夫出軌後的她，救了診所前合伙人Jack一命，聊到感情生活，Jack說：「有其父必有其子。」Jack酗酒，Simon風流，後者父親因為別的女人，拋妻棄子，讓Simon母親Helen十分痛苦，Gemma事前卻全不知情。

《福斯特醫生》製作人米克巴烈（Mike Bartlett）說，此劇靈感來自希臘神話人物Medea，講述她的丈夫Jason移情別戀，Medea靜待復仇機會，殺掉丈夫新歡，復手刃兩名親兒。劇中Gemma不時說「公平」，怨恨Simon，以牙還牙；所謂「成功」，是否就得到她口中的「公平」？他倆的兒子Tom，又受到「公平」對待嗎？

第2季當Simon和Kate回到小鎮，Gemma不解、憤怒，尤其當Tom說要跟父親一起生活，Gemma更不忿，為什麼目睹爸爸痛毆媽媽的Tom，依然會站在Simon一方？

劇情發展下去，Tom被踢出校，源於跟好友Max打架，再追查下去，Gemma驚悉兒子在父親的新婚派對上，因醉酒或其他理由，幾乎性侵青梅竹馬的女同學Isobel。

怎樣的家庭孕育怎樣的下一代，Gemma害怕兒子重蹈父親覆轍，害了其他女人；此時此刻，她沒有失去醫生應有的理智。

破壞別人家庭 他朝君體也相同

Gemma為了奪回兒子撫養權，於是向Kate進攻。Gemma使計，故意讓Kate知道她跟Simon藕斷絲連，之後再以過來人身分勸誡Kate，指Simon忘不了前妻，他要求Kate所做的一切，包括婚禮上的致辭、選曲、衣著打扮，懷孕時所拍的照片，都是Gemma走過的舊路，加上Simon的生意，其實都在靠Kate父親支撐，入世未深的Kate，對此深信不疑，最終Simon一無所有，並以自殺要脅Gemma母子。

最後一集，Tom不齒父親謊話連篇，但其實感情上又不希望爸爸出事；Gemma在公路旁救了Simon後，跟他協議，提供藥物，讓他了結生命。最終Gemma轉念，勸服Simon，放棄尋死念頭，兒子卻不欲再任由擺佈，蒙在鼓裏，總不清楚父母的決定是什麼，於是離家出走。剩下Gemma在發尋人啟事，而年僅15歲的Tom，跟Gemma失去雙親時，年紀相若。

劇中探討婚姻、家庭，以及對子女的影響，而且輻射範圍比一般人想像為廣，譬如Gemma的鄰居Neil和Anna夫婦，沒有子女，互相依賴，對於離婚，似乎比較簡單處理。最終Neil再次背叛，Anna決心離開，而後者一直是Tom傾訴的對象。

活像肥皂劇的《福斯特醫生》，一直在反覆提問，家庭是什麼？《夫妻的世界》，最終會提供答案嗎？