星媽入稟索償 揭發女兒婚前「黑歷史」 杏被迫性招待中田英壽

文：蘇珮欣

據日本雜誌《週刊新潮》報道，杏與母親由美子對簿公堂，源於杏為減低稅務支出，於是成立個人事務所，由美子擔任社長一職，杏以員工身分領取薪金。6年前，杏不滿由美子沉迷某宗教，竟要她向教會支付高昂的「諮詢費」，於是提出「辭職」，母女經過多年調解不果，由美子最終告上法庭，向杏索償12億日圓（約8600萬港元）損失。

《週刊新潮》近日跟進報道，發現由美子亦即《最後武士》日本男星渡邊謙的前妻，在提交法庭文件中，刻意揭發杏的「黑歷史」，藉此在訴訟中取得優勢。

曾遭家暴性騷擾

由美子表示，杏出道初期曾遭前模特兒公司經理人多次性騷擾，並要求她「性招待」日本國腳中田英壽，幸好男方婉拒。由美子又表示，杏的感情生活非常混亂，不時要她出面收拾「爛攤子」，自認是個盡責的社長。

由美子更爆料指杏與東出昌大結婚前，曾與有婦之夫拍拖，又曾遭前男友家暴；直至杏與東出昌大拍拖，二人相約到酒店秘會，都是以母親名義預約及登記，以作掩飾。

牽連前夫渡邊謙

對於杏指控由美子沉迷宗教，後者反駁「信徒」其實是杏，聲稱可提供相關電郵作證，但遭法庭以私隱為由拒絕呈堂。在訟狀中，由美子更把前夫渡邊謙「拖落水」，示意他欠下巨債，要杏努力賺錢償還，由美子亦曾到《半澤直樹2》男星北大路欣也家中借錢。

《週刊新潮》記者曾向由美子求證法庭文件內容的真偽，並未得到答覆。杏所屬事務所重申，現正進行訴訟，因此拒絕回應。