港姐疫境停辦 「翻生」網上舉行 佳麗轉戰真人騷淘汰賽

記者：陳釗

攝影：劉永銳

余詠珊表示今次在網絡上舉辦的《2020香港小姐競選》並非「騎呢騷」，名次受官方認可，參選條件跟以往港姐一樣，她說：「詳細我們仍構思中，稍後會再公布。會轉換很多新元素，有真人騷部分，網民可看着佳麗的生活，不同的泳衣照、化妝和挑戰等進行投票，決定誰入圍誰淘汰，可以有很多互動，是全新面貌的香港小姐選舉。」她表示全球合資格的香港女仔皆可參選，5月底開始招募，暫定招募五六十人；因應疫情，他們不會讓一班佳麗長期聚集一起，早期訓練可各自在家進行。

可擔心佳麗造假，用濾鏡或P圖？余詠珊說：「我們有方法審核，亦會安排工作人員到佳麗屋企set統一規格的器材。」

節目暫定於Big Big Channel播放，未知會否在翡翠台播出；至於是否舉行總決賽要視乎疫情，因當初是避免聚眾才決定停辦。她不擔心會影響「香港小姐」的品牌，目標是因應疫情炮製一個好看的節目，整個選美期約2至3個月。

讚創新夠突破

應屆港姐冠軍黃嘉雯覺得香港小姐網上版幾得意和創新，以往觀眾去到決賽才認識到佳麗，現在透過網絡，可更早了解到佳麗最真實的一面，她說：「剛才都聽到很多新idea，覺得很好玩，我都想再參加一次，或者可否給我當導師一齊玩。」

會否覺得有欠以往港姐的莊重？黃嘉雯認為做電視節目需要創新，加上現在觀眾上網時間多過看電視，今次反而是一個突破，讓全球更多人看到此節目。不用連任，是否鬆一口氣？她笑言：「我很隨心的，多些成員加入香港小姐大家庭是好事。」

亞軍王菲則表示網絡上可呈現出很多大家平時在電視上看不到的環節和畫面，也可加入一些好玩的元素，除了靚之外，也可讓佳麗一展所長。

2018年港姐冠軍陳曉華亦覺得好創新，自己都很期待結果，她說：「聽說選美內容都很不同，要十八般武藝先可以參加。」陳曉華也不覺得轉為網絡版有欠莊重，反而更具挑戰性，並說：「因在網上要很有才藝，講話要很吸引先可以參選。」

黎諾懿笑老婆廚藝

黎諾懿表示最近忙於在家為節目《疫境廚神》拍攝煮餸片，希望能「呼喚」香港更多「隱世廚神」參與。不過他坦言是為了拍片才下廚，平日外父、外母煮多。

問到太太廚藝如何？諾懿笑言：「當然ok！她不就是隱世廚神，煮得又好吃又健康，她之前煮了一味秋葵菜式，成碟餸都滑潺潺，我最後要開罐頭鯪魚。」

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