「舊愛」Makiyo贈興 望小豬分手快樂

台日混血女藝人Makiyo昨日接受傳媒訪問時，說不知道事情真相，但會站在女生那方。她一直以為小豬今次是認真，在外面一直說多愛女友，背後做另一回事，她心痛女方。又稱小豬最在意媽媽，要如何跟羅媽交代？是要下跪認錯？今次亦傷了粉絲的心。她稱已跟小豬沒聯絡，完全把他當透明人。

雞排妹：性成癮要及早治療

雞排妹昨日看到周揚青爆小豬私生活混亂，在社交網貼出主持的《深夜保健室》性成癮篇，她說：「看了今早的娛樂頭條想分享這集。性成癮最好及早治療，拖愈久有可能不舉。」