數出軌罪狀：經常舉行「多人運動」 周揚青毁滅式分手 鬧爆羅志祥渣男

娛樂組

羅志祥（小豬）與周揚青拍拖以來不時在社交網放閃，更屢傳婚訊。上月初突然傳他們9年情玩完，1月21日起沒有在社交網互動。早前網上流傳小豬跟好友大根在宜蘭的別墅開泳池派對短片，現場有逾20名火辣網紅美女，小豬玩得投入。

撰千字文揭分手真相

周揚青昨日終於公布「分」訊，撰寫千字文揭開分手真相，被網民形容是「毁滅式分手」。她首先表示跟小豬已分手一段時間，一直沒說，是因疫情不想佔用公共資源。她說分手時間長得讓她可以用完全平靜，甚至略帶調侃語氣去交代，而非剛分手一時衝動或不冷靜的報復心態。周揚青在寫給小豬的信說：「嘿～羅志祥：我們還在一起的時候，曾經有一次開玩笑，我問你：『你說如果萬一有一天我們分手了，我會做什麼？』你說：『你一定會寫一首超級長的rap來罵我。』你甚至還把歌詞都幫我編好了，但是你猜錯了！我沒有寫歌哦，我還是選擇給你寫一段文字。」

看了小豬專用撩妹手機

周揚青披露分手起因是怪她看了小豬的手機，她稱小豬不止一次告訴她，兩個人一起最重要互相信任，看彼此手機會打破這種信任，他不喜歡。周揚青自言乖乖聽話9年，但這次她因某些原因看了，亦慶幸看了。她發現小豬有另一部專用來撩妹的手機：「原來我不在的幾乎每一天，你都會約女生來家裏，關鍵還都是不同的；你去到每一個城市，都有可以約到酒店的女生，你和曾經介紹給我見過的你旗下女藝人，甚至你的化妝師，都有長期不正當男女關係；還有你和你兄弟們，對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重；更過分的是，你們還會經常舉行正常人都無法想象的『多人運動』……這些顛覆我三觀的事情，全部都發生在我最深愛的、愛了9年的你身上……。」

沒有難過「因你一點都不值得」

周揚青感慨自己真的很傻，未有在第一次抓到小豬劈腿時就放下！每一次被他的承諾和悔過打動，一次次原諒他的背叛，仍抱有期望，覺得自己是唯一懂他、陪伴他、改變他的人。她問：「你說你真的愛過我嗎羅志祥？一定也是真的愛過吧，不然你怎麼會排掉工作就為了陪我過重要的節日，從來不公開任何女友卻願意向大眾公開介紹我……為我做過很多很多浪漫的事……交往這麼多年還是會每天都打電話，手機不離手為我哭，也陪我笑。」她反問這麼愛她的人，怎會做這些事，又嘲小豬道：「關鍵是你都是哪兒來的時間呢？我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約p都不睡覺的嗎？」她抱歉說情况太特殊，不能做大家口中優秀的「前女友」，不想其他女生受騙，以為自信能改變他：「因為有的人，他渣，是天生的（你真的太太太太太×100渣了！）」她最後說自己沒有難過：「因為你一點都不值得！」她還在IG貼出這篇簡體字聲明，「終不用為了你看懂而一直打繁體了」。

小豬回應：做得不對的會檢討

小豬其後發文道：「或許很多人都在等我會如何回應，但我只想說兩個人在一起經歷的開心事也好，風風雨雨也罷，9年來分分合合很多次，我做得不對的我也會檢討，很多事不是隻言片語就可以去說清楚，也不再去解釋，感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔。」

有傳小豬在2007年曾獲白龍王指點，要他戒女色10年，事業才會行大運，但他數年前認戀周揚青，據稱獲羅媽媽認可，讚賞這位未來新抱。周揚青曾被指整容，她大方承認，說人生就是不斷變好的過程。小豬認為女友的自信美最吸引。