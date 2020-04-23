王菲擬參與內地抗疫騷

近日多個地區都正籌辦不同類型網上演出，阿里娛樂戰略委員會主席高曉松日前宣布將聯同4個網上平台，舉行為期3日的《相信未來》義演，將邀請過百名好友參與，為復工、復課的市民打氣。高曉松昨日在微博公開部分參與演出的藝人名單，包括王菲、那英、老狼、吳亦凡與張藝興等。

高曉松說︰「要感謝所有音樂產業的同行們，感謝音樂圈的兄弟姐妹們，第一時間表達了參與意願的王菲、那英、老狼、鄭鈞、譚維維、吳亦凡、張藝興、周深……情長紙短，還有很多很多。」他表示《相信未來》義演的官方微博會陸續公布參與義演的愛心藝人名單。

王菲如落實演出，是自2018年亮相節目《幻樂之城》後，再次復出幕前，將成為焦點。

仍在初商階段

王菲經理人陳家瑛表示：「的確有關方面係有聯絡過我們，但詳情細節都未知。為醫護打氣，為疫情中有需要的朋友共襄善舉籌款，阿菲當然是義不容辭，但都要看看時間、地點安排上是否可以配合到，目前還是初商階段，未有什麼可以講，等到有關方面畀齊資料我哋，先同到大家講阿菲係咪真係做到，謝謝關心。」

娛樂組