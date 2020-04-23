楊怡提早剖腹誕不足6磅「小珍珠」 羅仲謙親剪臍帶 半年後追多個

楊怡與羅仲謙昨日上載全家福，照片中楊怡抱着熟睡女兒、產後有點水腫，但精神甚佳。另一張相是羅仲謙與女兒鼻尖貼鼻尖，非常溫馨。他們留言：「十月懷胎，有辛苦，有開心，這份上天給予我們的禮物，對我們來說是無比幸福的……急不及待想和大家分享……『這期待已久的禮物，我們已經緊緊的捧在手心中』。雖然較預期早了點，但感恩一切順順利利。我們這對新手爸媽，既戰戰兢兢，卻又無比興奮滿足，在這裏謝謝所有家人朋友的關懷協助。」

感謝醫護 盼BB健康成長

兩人多謝醫護的照顧，令他們安心迎接寶貝來臨。他們續說︰「即使未來充滿着未知之數，但我們一家堅信幸福總會眷顧每一個人，但願每一個逆境，香港都能平安過渡，願我們的小珍珠擁有堅毅的信心，健健康康，快樂成長，祝福大家！PS 囡囡出世時輕了些，婆婆話她似粒珍珠，所以爸爸媽媽以後就叫你做小珍珠。」羅仲謙多謝楊怡：「辛苦了我的太太，雖然不是簡單一句『辛苦了』就可以形容你所付出的一切，十月懷胎不是一件簡單的事，我們這一家 ，我愛你們。」圈中好友梁詠琪、鍾嘉欣、胡定欣、陳法拉等送上祝賀。

新手爸爸羅仲謙昨晚在中環外景場地見傳媒，難掩喜悅表示太太聽醫生建議，提早於4月16日剖腹生產，過程順利，女兒出世時體重不足6磅，但非常健康，楊怡媽媽見到孫女白雪雪、細細粒，於是為BB改乳名「小珍珠」，而中、英文名還未有，交給長輩改名。

自知粗魯 未敢換片

有指「小珍珠」似羅仲謙，好靚女，「不是，我覺得似我家姐和爸爸，外母說小朋友不可讚靚、乖，我現在叫她醜醜豬、曳豬。小珍珠出世後，我在外工作時經常心掛掛。」楊怡生產時，他全程陪伴：「我陪老婆住了幾日醫院，其間有開工，收工又回醫院，雖然有點攰，但值得。」他有剪臍帶：「護士問我驚不驚，我話拍好多醫生戲，應該跟拍戲差不多啩？我入產房時全身掛滿手機、相機裝備，睇住個女出世好感動， 抱起她時還滿身液體血紅色，但很溫馨，覺得她好溫柔 ，跟之前摸住老婆個肚皮，感覺不一樣。」羅仲謙出名愛妻號，他在迎接女兒出世那刻，不忘吻老婆：「朋友提我記得要惜啖老婆，她辛苦了，現在又餵母乳。」他最近學習育嬰：「我知自己粗魯，怕扭親女兒，所以動作拘謹，未敢換片，收工後幫手餵夜奶，今日開工前又幫手餵奶、拍低每日變化樣子，所以返工遲到少少，我電話入面都裝滿女兒的照片。」

疫情未過 未必大搞百日宴

他指疫情未過，未必會大事鋪張為女兒搞百日宴，可能只會與家人食飯留紀念：「 小珍珠是羅家第一個孫，萬千寵愛於一身，不想太鋪張怕小朋友受不了。」 何時再追下一個？他說：「 小珍珠出世後，醫生主動提我們，要等老婆休養半年至9個月，先可以再追第2個。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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