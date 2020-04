網民激讚神剪接 金像獎預告片對白應景引共鳴

娛樂組

第39屆香港電影金像獎頒獎禮的預告片是香港鮮浪潮導演編劇盧煒麟、李啟浩負責剪輯,混音是鄧學麟。

盧煒麟於2017年執導《今晚打喪屍》,李啟浩出身香港藝術學院,憑《羊》獲鮮浪潮短片最佳電影獎。預告片在YouTube上架一日,點閱次數逾27萬次,在社交平台亦狂洗版被網民讚是「神剪接」。

內容充滿隱喻

預告片以《聖荷西謀殺案》的對白開首:「同一件事,放喺唔同人身上,就係不同嘅意義。」接着是《少年的你》:「This used to be our playground.(這裏是我們曾經擁有的樂園) This was our playground.(這裏曾是我們的樂園)This is our playground.(這裏是我們的樂園)」精警對白配合不同電影的畫面,還有「你看過人突然之間變動物嗎?」「人,不是應該生為自由的嗎?」「但我諗我哋嘅夢,係時候要醒。」

其中播出《掃毒2天地對決》一幕是車牌GM831私家車於地鐵站內橫衝直撞,引來聯想。還有《葉問4》的畫面見甄子丹說:「遇到不公義的事情,我一定要站出來。」

《花椒之味》的「如果我們已經很努力,這個世界還是沒有變更好,點算?」、《少年的你》的「只有你贏了,我才不會輸。」最後《叔叔》對白「點呀!老友,好嗎?」《戲棚》的一幕成最後畫面,棚上掛旗,寫着「風調雨順」。

導演舒琪推介唔睇唔得

網民將有關對白變成金句重溫又重溫,有留言:「這哪是預告?這根本是現實。看得好難過。」更有人問:「點解睇一條頒獎典禮嘅預告片會喊嘅?」又有說「聲畫都好有共鳴」。有人認為短片引起聯想,似在講述香港社會運動經歷的隱喻。

導演舒琪轉發短片並留言:「嘩!嘩!嘩!唔睇唔得!唔睇唔得!唔睇唔得!嗱,呢種就係香港電影精神啦!最強剪接!淨係呢條片已經可以攞金像獎!」不過,也有人認為有些評論是過分解讀。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com