《機場特警》關禮傑壯烈犧牲 蔡思貝崩潰嚎哭 監製拍枱讚好

記者：唐嘉晞

有異於一般的警匪劇，《機場特警》走貼地路線，監製陳耀全要表現的是生活質感，加入懷舊的情懷，《新紮師兄》、《英雄本色》的主題音樂，回憶返晒嚟！他接受《明報》訪問，提到每集開首是回憶片段，其中張振朗侄仔張鈞睿演童年版搶晒鏡。監製解釋劇中多個角色的前設是影響着以後的想法與處理，需要回憶片段讓觀眾了解角色。他說：「我跟編審商量，如在劇情發展中不斷穿插回憶只會打亂故事的節奏，所以大膽地用一個小劇場方式，在每集開始時講述每個角色的前因，觀眾會容易理解角色的後果。」

監製向《新紮師兄》致敬

劇中不乏懷舊元素，人物關係令人聯想到1984年的《新紮師兄》，當年關禮傑演「好姐」一角令人印象深刻，他在此劇現身演Man sir。陳耀全說：「《新紮師兄》係我細個好鍾意嘅劇集，到𠵱家嗰種情懷，相信觀眾仍然好深刻。決定以4個新人埋隊作為開出故事線時，就想藉住呢個劇做一個致敬的。所以無論配樂或者某些角色的人物關係安排，是有致敬之意。最開心是邀得關禮傑參與，令成件事更加完美。」

劇中用《當年情》配樂也有故事，陳耀全稱當編審跟他說《機場特警》以3兄弟的兄弟情為主線，他就想起當年對自己影響最深、同樣以3兄弟情為主調的《英雄本色》畫面，就決定了以《當年情》做張振朗、楊明及黃子恆的配樂，表現這段兄弟情的情懷。

張振朗蔡思貝互相扶持

《機場特警》的選角很冒險，雖然張振朗是陳耀全的御用演員，但由「黑仔王」擔正男一，還有黃子恆、楊明及蔡思貝等也不見得是有觀眾緣的卡士？陳耀全稱選角時首要是否切合角色的設定，再以他們本身的性格去調節。演員參考很多資料，還安排很多訓練讓他們變成家人似的，建立了默契，演出相對會更放膽、更自然；最大目的就是要求演出有生活感。他說：「因這部劇的方向並不像平常的警匪劇，是希望有一種生活質感。這一班演員，在選擇時我已絕對有信心他們是會很努力去演。這一點，我認為很重要。跟張振朗與蔡思貝之前已合作很多部劇，真的看着他們成長。特別睇過《踩過界》後，他們在演出上開始成熟了。我和編審都知道觀眾會喜歡他們這一對，所以今次把他們再放在一起做一對CP。拍攝前我只跟他們說了一句：『我希望今次你哋嘅演出，可以畀人睇到你哋收放自如。』拍攝過程中兩人有信心不足的時候，他們會互相扶持，這感覺令演出更細膩。睇片時會被他們一些細微的眼神與身體語言吸引住，做到了我的要求。」監製特別推介蔡思貝有幾場戲令他拍枱，覺得演得非常好，其中在海邊與張振朗的對手戲，崩潰嚎哭好震撼！

楊明黃子恆沉實是優點

提到楊明與黃子恆，陳耀全稱他們的演出一向較沉實，觀眾容易覺得他們唔搶眼，但沉實也絕對是優點。劇中他們的角色有調節，加了趣味性的設定，如Easy（楊明飾）希望可以左右逢源的調皮，章sir（黃子恆飾）舉手投足有氣場。觀眾對兩人的角色讚好，證明了他們與角色的確產生意想不到的火花。還有湯洛雯、何依婷及鄧佩儀帶來最大驚喜。陳耀全首次跟她們合作，他說：「她們的演出遠遠超出我想像的。」有指劇中眾女角色是典型「港女」？他稱多個女角的原型是編審從朋友中攞靈感，她們的目標明確，為細微事情執著，當然加強了戲劇效果。莊思明客串演Icey跟楊明相睇，是真有其人呢！

許家傑是Big Boss

誰是Big Boss為劇集帶來焦點話題，《機場特警》的Big Boss無懸念，終極大反派宋天機（許家傑飾）已登場，他將展開復仇大計對付Easy與他的身邊人；天機成魔之路必看。劇中有人要壯烈犧牲，從劇照見「浩園」場景，辛仔（蔡思貝飾）將蓋棺的旗交給Man sir（關禮傑飾）兒子。陳耀全笑說：「總之有重要角色會壯烈犧牲，他的死影響着每一個角色。」他感恩拍《機場特警》的台前幕後是一條心，有團隊精神，還有兩名顧問的協助及多個單位幫忙，劇集的效果令辛苦付出也值得。