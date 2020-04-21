【開箱】李敏鎬穿越「平行時空」 《The King：永遠的君主》謎團重重

考驗李敏鎬韓流地位

《The King：永遠的君主》首兩集收視不俗，最高錄得11.6%，《太陽的後裔》編劇金恩淑與導演白尚勳這對幕後組合，加上這是李敏鎬退伍後首次幕前演出，又初次伙拍演技不錯的金高恩，自然吸引觀衆，大概往後的收視才真正反映此劇的質素。

李敏鎬入伍前憑《繼承者們》、《藍海傳說》等穩佔韓流巨星一席位，相隔3年多再拍劇，能否保持地位不變，此劇是對他的考驗；憑《鬼怪》走紅的金高恩亦如是，她也是相隔3年多再拍劇，能否再創佳績，同樣值得留意。

劇中有兩個平行時空，分別是現實中的「大韓民國」，以及李敏鎬當皇帝的「大韓帝國」；首集講述李敏鎬年幼時，父王遭王兄謀朝篡位，童年李敏鎬險被殺掉，幸獲神秘人拯救，他唯一手握「恩人」的物件，就是金高恩的警員證件。李敏鎬登上王位後，一直追查恩人的身分。長大後某日，他在竹林意外發現通往「平行時空」之門，於是騎着白馬穿越到「大韓民國」，並在首爾街頭遇上尋找多年的金高恩。第2集主要圍繞李敏鎬在「大韓民國」的新生活，包括金高恩不相信他自稱皇帝，於是把他帶返警署，他典當身上的服飾租住五星級酒店，並在圖書館研讀「大韓民國」歷史等。

皇帝穿越到「民國」

扮演皇帝的李敏鎬，穿龍袍、騎白馬，造型滿分，必定滿足一班粉絲。他穿越到「大韓民國」不脫帝王本色，例如遇上不滿便聲稱要將人斬首，要求別人為其試毒等，帶來不少笑點。金高恩扮演的女警，則樂觀、機智、身手不凡；據報她今次分飾兩角，在「大韓帝國」扮演罪犯，但只有背影鏡頭，未正式登場。

平行時空這橋段在韓劇來說算新鮮，編劇金恩淑創造了「帝國」與「民國」，藉着兩個時空生活習慣與文化差異來營造趣味。首兩集為了帶出兩個時空的分別，在布景、道具及服裝上花了心思；不過有眼利網民發現，劇集用了日本寺廟部分特徵來虛擬「大韓帝國」的建築物，有關方面昨日承認失誤，會馬上修改。

另一方面，平行時空若不能自圓其說，觀眾容易混淆之餘，也容易產生犯駁之處；首兩集就留下不少謎團待解，譬如拯救兒時李敏鎬的就是女警金高恩嗎？殺害李敏鎬父王的大伯穿越到「民國」後，為什麽停止衰老？李敏鎬在「民國」是否童年時已死去？劇本若開了個頭又未能起承轉合發展下去，很快觀衆就會失去焦點。

靚人靚景高成本

總括而言，《The King：永遠的君主》頭兩集，是靚人、靚景的高成本製作，劇情也充滿幻想力。各式各樣的商品，也等着植入劇中借勢衝銷量。只是，若能減少「李敏鎬因長得俊俏而引起途人目光」等看到膩的場面，或會更佳。