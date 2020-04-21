請教台灣網友抗疫秘訣帖文現羅生門 碧咸禮贈鹿晗賀30歲生日

據中央社等台灣傳媒昨日報道，碧咸在facebook發帖表示，「在英國的隔離已來到第4周。目前為止我們已組了Lego、下廚、看電影、運動，並且設法辦公。我知道你們都非常有創意，所以我想請台灣的朋友們給點建議，如何保持健康、保持正能量，以及如何娛樂小朋友」；報道並附有碧咸在facebook帖文的截圖，以及他跟愛犬玩Lego的照片，當中顯示時間是4月18日，文中亦有提及「台灣」。不過，翻查碧咸的facebook，該帖文日期是4月16日，而且「台灣」二字亦「失蹤」；到底碧咸是否修正了有關字眼，以及為何修改？暫時無從得知。

另外，不時到內地出席商演活動的碧咸，昨日在微博上傳片段祝福內地人氣男星鹿晗生日快樂，據悉後者是英超球會曼聯的擁躉，一直視紅魔鬼出身的碧咸為偶像，恰巧昨天是鹿晗30歲生日，碧咸遂拍片祝賀粉絲，「你好，鹿晗！我是大衛，知道你是忠實的曼聯球迷，但抱歉我穿了藍色的上衣；不過，我要特別祝你生日快樂，還精心挑選了一件禮物，很快你就會收到了」，片段尾聲碧咸還說希望很快能見面。

碧咸嫂逼員工放無薪假

至於「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）本月17日亦剛度過46歲生日，不過有傳她逼旗下品牌的30名員工放無薪假至6月底，雖然其公司聲言向政府申請企業補助後會支付八成人工，公司又會負責餘下兩成薪水，但仍有網民責罵她在疫情肆虐之下懶理員工生計，尤其她跟碧咸日前還在慈善演唱會上呼籲大家共同抗疫。

另一方面，上月確診新冠病毒的《雷神奇俠3：諸神黃昏》黑人男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）和太太Sabrina，據悉已經康復；艾迪斯早前受訪時表示，經過此役他還有很多要學，甚至認為就算疫情過去，每年也要有一星期過隔離生活，來紀念這段時間。他倆還會跟聯合國的國際農業發展基金合作 ，開展一個4000萬美元（約3.1億港元）基金，幫助偏遠地區的貧窮人口。

至於《喬布斯》阿斯頓古查（Ashton Kutcher）與《賤熊30》美拉古妮絲（Mila Kunis）夫婦，則在隔離期間嘗試釀酒，現接受粉絲預訂，每兩瓶紅酒售40美元（約390港元），兩人並在上傳社交網的片段中承諾，收入百分百會捐出給非牟利機構用作抗疫。