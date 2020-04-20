陳柏宇擬多創作「爸爸」主題歌曲

柏宇稱早前獲邀參與下月本地慈善Live Show，旨在為市民在抗疫期間帶來娛樂，目前尚未揀歌，但不一定選擇正能量勵志歌。

王若琪嘆工作生活受疫情影響

王若琪首次在ViuTV節目演繹親自創作的新歌，新冠病毒疫情肆虐，知道有些人遇到生活困難而輕生，她希望新歌帶來正能量。她大嘆自己和身邊人的工作和生活都受疫情影響：「我原本有3個台灣騷都取消了，教音樂又要改在網上授課，部分學生流失。同時又未能外出跟朋友見面，只能cyber drink和cyber talk，弟婦做美容院更要暫定工作；也不能到老人院探望媽咪，只可以靠視像見面。」她有親戚住在美國紐約，當地疫情嚴峻，所以都擔心。當疫情過去，她最想探媽咪和去健身中心減肥。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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