穿著三點式行山 有彈有讚 陳欣妍沈殷怡認肥 出寫真無觀衆

記者：林祖傑

陳欣妍和沈殷怡穿著三點式行山片段一出，網上熱烈討論，有讚有彈，當中不少人直指她們肥。

拍前無問准男友沈震軒

陳欣妍表示無所謂，雖然她習慣做運動，但拍攝過程確實肥了很多，「因為每日都好辛苦，回家好想食杯麵和薯片慰勞自己，平衡心理」。她稱拍攝該片段前沒事先問准男友沈震軒，因對方很清楚她是什麼人及底線在哪，在工作方面很信任她，她笑言：「男友看到只覺得我健康感性，無讚我性感。」

節目中接受挑戰弄得噴鼻涕的失儀片段曝光，陳欣妍說片段播出才知道，曾想過要求刪剪，「 但還是算了，我都希望可以做到喜劇演員，獲演醜角的機會；其實這段時間我本來參演一套港印合拍片，要到印度開工，但因疫情停工，作為新演員，不同角色我都想嘗試，經過這節目，真的覺得自己可以演喜劇和醜角」。

沈殷怡行足12小時發脾氣

沈殷怡乾脆自認肥，還說拍攝《美女郊遊遊》前體重一度達52公斤 ，她說：「被品評我又不會太在意，我是真的肥，不是好似好肥，因為我是宅女，很少做運動；現在瘦了點，絕對要多謝這個節目，行了十多日山，付出了很多汗水；第一集已花了12小時行足3個山，確令我崩潰和發脾氣 ，當時每日都望狂風雷暴，因為雙腳已行不動，體能亦負荷不了。」

何啟華化身「Dee姐姐」：好折墮

節目中何啟華亦在鏡頭前穿泳衣扮女人化身「Dee姐姐」，他笑道：「做偶像做到咁真係好折墮，我不怕破壞形象，反而認為跨了性別、擴闊市場；其實我自加入ERROR後一直忙於工作，已有一段時間沒運動強身健體，今次行過這一轉，才發覺唔行唔知身體好，都頂得住！」

服裝：tout a coup（陳欣妍）、b+ab（沈殷怡）、Izzue（何啟華）