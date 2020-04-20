【開箱】小姐愛做媒 《思‧裂》女星演繹珍奧斯汀原著《Emma：上流貴族》

安雅泰萊采演繹Emma有神采

珍奧斯汀的小說大多以18世紀末英國地主鄉紳生活為背景，情節中總是出現女性為追求社會地位和經濟保障，把婚姻當成依靠，《Emma：上流貴族》也不例外，但調子較輕鬆愉快。故事講述嬌縱好勝卻聰明熱情的Emma，醉心替身邊朋友做媒人。情路上她卻猶豫不決，周旋於兩大紳士之間。

扮演女主角Emma的安雅泰萊采（Anya Taylor-Joy）現年24歲，在美國出生於倫敦長大，16歲被星探發掘入行當模特兒，4年前在《思‧裂》演繹被綁架少女及後成為倖存者的角色，一炮而紅；她主演的另一新片《新異變人》（The New Mutants）已拍好兩年，受疫情影響，仍上映無期，反而《Emma》先面世。

演慣驚慄片的安雅泰萊采，想不到駕馭貴族少女的角色亦勝任，她在片中不時一廂情願為朋友做媒，準確演繹活潑又帶點刁蠻的富家小姐形象；跟扮演Knightley先生的《一代天才：愛因斯坦》尊尼芬寧（Johnny Flynn），由開始時的經常鬥嘴，到後來一舞傾情，都演繹得層次分明。在劇集《王冠》扮演查理斯王子的佐斯奧康納（Josh O'Connor），在《Emma》飾演Elton牧師，亦充滿喜感。令人眼前一亮的演員還有扮演Emma好友Harriet的《性上癮》女星美亞哥夫（Mia Goth），把傻大姐的角色，發揮得淋漓盡致。

「蟻俠」保羅路德演現代版《Emma》

這是奧登迪懷德（Autumn de Wilde）的首齣導演電影，攝影師出身的她拍過不少MV，對視覺方面比較有要求，所以把本來就風光如畫的科茲窩（Cotswolds）等地方，拍得滿有童話色彩。

過往扮演過Emma的包括《芳心愛漫遊》桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow），以及演過電視電影版的《妖夜尋狼》女星姬蒂碧潔仙（Kate Beckinsale），但跟《Emma：上流貴族》一樣，大抵都跟足原著；反而《蝙蝠俠與羅賓》雅麗茜亞蕭華史東（Alicia Silverstone）的成名作《叻女掌門人》（Clueless），同樣以《Emma》為藍本，卻把時代背景搬到現代，依然帶有原著的神韻，1990年代中在美國票房大收5663萬美元，當時飾演現代版Knightley的，正是現在Marvel超級英雄電影的「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）。