抗疫籌款騷 張學友陳奕迅被標籤「中國歌手」 Lady Gaga讚譚德塞：真正巨星

長達8個多小時的《One World：Together At Home》網上演唱會，香港時間昨日凌晨2時揭開序幕，超過110名來自世界各地的歌手，包括樂壇天后Taylor Swift、Lady Gaga、搖滾班霸滾石樂隊（The Rolling Stones）、殿堂級歌手保羅麥卡尼（Paul McCartney）等，各自在家中或錄音室表演，中間穿插網民提供的防疫生活片段，以及名人明星的打氣短片，內容豐富且別出心裁。

陳奕迅唱兩首 張學友揀英文歌

本地歌迷最關心的當然是張學友和陳奕迅的演出，後者原定去年在紅館舉行25場跨年演唱會，但因社會局勢影響，被迫宣布取消，如今透過網絡免費欣賞他唱出《我什麼都沒有》和《Love》，總算是一點補償。陳奕迅大約在凌晨3時半登場，拿起結他自彈自唱經典金曲《我什麼都沒有》之前，分別以廣東話、普通話和英語表示：「我想藉着今次機會，多謝醫護人員的無私和愛心。」其後在清晨6時半左右再次出場，笑言首次一邊彈鋼琴一邊翻唱約翰連儂（John Lennon）的作品《Love》，心情難免緊張，最後順利完成。

至於張學友則在凌晨4時半左右亮相，以普通話跟觀眾打招呼：「大家好，如果你們在家，沒有事做，大家可以唱唱歌，可能疫情就會過去。」說罷即閉目唱出他的英文舊歌《Touch Of Love》。

兩代香港「歌神」輪流表演，贏得不少粉絲留言讚好，但對於大會以「中國歌手」形容二人，有網民表示不滿：「陳奕迅為什麼標China，為什麼不是Hong Kong？」亦有人提到「武漢肺炎」等敏感詞，內地網民即以「港獨」、「廢青」還擊，矛頭直指香港和台灣網民，令到留言區變成罵戰場。

梁卓偉「中國香港」郎朗變美籍

不過，港大醫學院院長、公共衛生學院講座教授梁卓偉拍片呼籲全民抗疫時，大會卻換上「中國香港」稱呼，令人無所適從。類似情况亦發生在國際知名的內地鋼琴家郎朗身上，昨日他跟德韓混血兒妻子吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）在家表演四手聯彈蕭邦《夜曲》，大會把他倆稱為「美國」音樂人，莫非郎朗已秘密轉換國籍？

批評世衛抗疫表現者留言表達不滿

除了部分表演嘉賓的身分問題惹起爭議外，今次演唱會的發起人之一Lady Gaga，開騷前一日現身世衛的簡報會議，並公開讚揚總幹事譚德塞：「你是真正的超級巨星。」有關片段曝光後，隨即成為網絡熱話。美國總統特朗普的支持者，以及批評世衛抗疫不力的人，紛紛留言表示不滿：「對啊，我們需要這些所謂明星來告訴世人，新冠肺炎並非中國的錯。」亦有人表示：「為世衛籌款的？不了！」

雖然有網民把不滿世衛的情緒，發泄到Lady Gaga身上，不過，她的粉絲才懶理政治或立場問題，尤其是對於Gaga在演唱會尾聲，在郎朗鋼琴伴奏下，跟另一樂壇天后Celine Dion、美國男歌手John Legend，以及意大利失明男高音Andrea Bocelli壓軸合唱《The Prayer》，更是讚不絕口，為今次演唱會畫上圓滿句號。

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