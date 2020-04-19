【開箱】《小記者大真相》9歲女童查案 求真精神無分老幼

朱浩偉拍劇 真人真事改編

《小記者大真相》由《我的超豪男友》導演朱浩偉（Jon M. Chu）監製，並執導其中兩集，靈感來自美國全國職業記者協會最年輕的成員利西亞克（Hilde Lysiak）的故事，由《歡迎光臨夢幻樂園》童星布蓮蘋斯（Brooklyn Prince）伙拍《情約一天》占史杜哲斯（Jim Sturgess）主演。故事講述布蓮蘋斯飾演的Hilde，一家人從美國紐約布魯克林搬回父親的故居小鎮，年僅9歲的她，勇於尋求真相，揭露了一宗鎮上所有人，包括其父試圖隱瞞的不尋常懸案。

《小記者大真相》首季有10集；占史杜哲斯飾演的平凡父親，本在紐約某大傳媒任職記者，經常帶着二女Hilde出入案發現場採訪，她雖然年幼，卻培養出求真精神。父親被裁員後，舉家搬回他兒時居住的小鎮，正當一家五口忙於適應新環境之際，Hilde發現一名鄰居的死因有可疑，不是警方聲稱的意外身亡。她在網上發布「新聞」，在寧靜保守的小鎮，引起極大迴響。Hilde還發現案件與父親兒時一名朋友失蹤的案件有關，Hilde聯同班上同學，一起追查真相。

為了採訪被同學排擠

此劇由一名9歲女童擔正，她有求真精神，個性亦固執，也因此產生巨大矛盾。Hilde為了採訪，被同學排擠，連老師也要求「見家長」。成年人對待小朋友永遠有一套自己想要的標準，希望孩子聽話，覺得他們不懂事，只想小朋友讀書和玩耍，千萬不要問成人不想答、不想面對的問題。其實成人也許忽視或低估小孩的能力，他們認真起來，可做到連成人也難以完成的事，正因他們想法率直，不像成人般多顧慮。此劇也許可啓發為人父母的觀眾，反省教育子女的方法，如何鼓勵兒童自由地成長。

身在美國洛杉磯的朱浩偉與節目統籌及執行監製丹娜霍士（Dana Fox），日前透過網上電話會議接受本報訪問；後者表示，Hilde的故事充滿戲劇性，吸引他們拍成劇集。她指出，Hilde年僅9歲，勇於追查真相，某程度上有點不現實，但現實中確有這人存在，才讓故事更有趣。朱浩偉稱獲邀參與此劇，剛好看到利西亞克所寫的報道，她現時約13歲，繼續做「小記者」，在網上有粉絲，不支持者亦同時存在，丹娜說，「她令到世界改觀，我深被嚇一跳」。

童星布蓮蘋斯主角首選

談到主角布蓮蘋斯，丹娜說看過她的舊作後，覺得她是演繹Hilde的不二之選，並稱雖然有選角試鏡，但只是萬一布蓮拒演的後備，「畢竟拍劇時間長，怕她不想演，幸好她對角色感興趣」。她又大讚布蓮非常專業，有演戲天分，會學習、理解每句對白，「她就像所演角色，不像小孩，但鏡頭外卻變回兒童」。

至於鮮有拍劇的朱浩偉，對比拍電影，認為分別很大，「由兩小時（內容）變成10小時，是一項長時間的挑戰，故事能表達得更深入，而且我們團隊精神很強」。今次與Apple TV+合作，朱浩偉與丹娜均大讚獲得很多空間與資源，並希望此劇能一直拍下去，不止是已落實的第2季。