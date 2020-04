《The King：永遠的君主》首播收視奪冠 「皇帝」李敏鎬攬實「女警」金高恩

《The King:永遠的君主》是李敏鎬去年4月退役後的首部作品,亦是他自《藍海傳說》後,相隔3年再次拍劇,加上跟《繼承者們》金牌編劇金恩淑再度合作,如此強勁的台前幕後陣容,粉絲自然引頸以待,難怪前晚首播,收視率分別錄得10.1%及11.4%,瞬間最高更達14%,輕易成為同時段劇集收視冠軍。

預告李敏鎬被帶返警署

《The King:永遠的君主》以平行時空的兩個國度為背景,李敏鎬飾演「大韓帝國」皇帝李袞,金高恩則是「大韓民國」的女警,前者為了追尋《權慾叛戰》男星李廷鎮扮演謀朝篡位的王叔李霖,以及在宮廷叛變中救他一命的神秘人,經過25年的努力,終於發現穿越平行時空大門的秘密,當他來到「大韓民國」,隨即在首爾街頭遇上金高恩,相信她正是破解一切謎團的重要線索,於是情不自禁地把她擁抱入懷。

從電視台昨日發放的預告片段和最新劇照可見,自認皇帝的李敏鎬明顯不獲金高恩信任,更把他帶返警署接受調查,並收集他的深喉唾液樣本,莫非懷疑他是新冠肺炎的帶菌者?

網民反應有讚有彈

網民對於《The King:永遠的君主》的反應有讚有彈,有粉絲批評首集戲分聚焦在李廷鎮身上,間接減低李敏鎬和金高恩的出場次數,令他們睇得「不夠喉」,幸好在第2集,一對主角將有更多對手戲,相信能刺激收視上升;亦有人大讚李敏鎬小休復出,狀態比入伍前更佳,而他跟禹棹煥扮演近身侍衛曹影的兄弟情,既親暱又可愛,令人有追看的衝動。

提起新劇,前日在第1集播出的兩首插曲《I Just Want To Stay With You》和《Orbit》,分別請來男歌手Zion.T與女團Mamamoo成員華莎主唱,已於昨日及今日在各大音樂網站上架。