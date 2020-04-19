《The King：永遠的君主》首播收視奪冠 「皇帝」李敏鎬攬實「女警」金高恩

《The King：永遠的君主》是李敏鎬去年4月退役後的首部作品，亦是他自《藍海傳說》後，相隔3年再次拍劇，加上跟《繼承者們》金牌編劇金恩淑再度合作，如此強勁的台前幕後陣容，粉絲自然引頸以待，難怪前晚首播，收視率分別錄得10.1%及11.4%，瞬間最高更達14%，輕易成為同時段劇集收視冠軍。

預告李敏鎬被帶返警署

《The King：永遠的君主》以平行時空的兩個國度為背景，李敏鎬飾演「大韓帝國」皇帝李袞，金高恩則是「大韓民國」的女警，前者為了追尋《權慾叛戰》男星李廷鎮扮演謀朝篡位的王叔李霖，以及在宮廷叛變中救他一命的神秘人，經過25年的努力，終於發現穿越平行時空大門的秘密，當他來到「大韓民國」，隨即在首爾街頭遇上金高恩，相信她正是破解一切謎團的重要線索，於是情不自禁地把她擁抱入懷。

從電視台昨日發放的預告片段和最新劇照可見，自認皇帝的李敏鎬明顯不獲金高恩信任，更把他帶返警署接受調查，並收集他的深喉唾液樣本，莫非懷疑他是新冠肺炎的帶菌者？

網民反應有讚有彈

網民對於《The King：永遠的君主》的反應有讚有彈，有粉絲批評首集戲分聚焦在李廷鎮身上，間接減低李敏鎬和金高恩的出場次數，令他們睇得「不夠喉」，幸好在第2集，一對主角將有更多對手戲，相信能刺激收視上升；亦有人大讚李敏鎬小休復出，狀態比入伍前更佳，而他跟禹棹煥扮演近身侍衛曹影的兄弟情，既親暱又可愛，令人有追看的衝動。

提起新劇，前日在第1集播出的兩首插曲《I Just Want To Stay With You》和《Orbit》，分別請來男歌手Zion.T與女團Mamamoo成員華莎主唱，已於昨日及今日在各大音樂網站上架。