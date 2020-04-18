【開箱】愛情驚慄懸疑劇《逃》 闊別17年舊情侶變火車怪客

《邋遢女郎》女主角客串

據官網資料顯示，《逃》首季共7集，每集僅半小時。菲比布烈治只是客串，真正的主角是曾演出《星球大戰：原力覺醒》的當奴基臣（Domhnall Gleeson），其父班頓基臣（Brendan Gleeson）是拍過《七日告別》、《血濃於罪》等片的愛爾蘭實力派演員。至於女主角美烈韋華（Merritt Wever），如果看過影視串流平台Netflix去年播出的《不可置信》，對她應不會陌生，美烈正是扮演調查棘手強姦案的女警之一。

《逃》創作人慧琪鍾斯受訪時表示，美烈韋華自言從未主演過愛情喜劇，所以一度推辭，慧琪花了一番唇舌才說服她參演。此劇講述女主角Ruby收到大學時期舊愛的邀請，與他在紐約見面，一同實現17年前的約定，她的生活從此發生翻天覆地的變化。

慧琪鍾斯稱一直想寫生活迥異的情侶，卻要觀衆產生共鳴，認為他們應該走在一起。所以別以為《逃》只是另一齣《90男歡女愛》，其實它更像「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）執導的《奪魄驚魂》或《火車怪客》愛情版，有情人之間的心理攻防戰，既懸疑又緊張。

收「逃」短訊 紐約相見

看第一集，所言非虛；第一個鏡頭是美烈韋華飾演的Ruby，素顏得看來像大媽，把車停泊在戶外停車場，忽然收到短訊只寫「逃」一字，她顯得驚慌失措，四處張望，猶豫片刻後回覆單字「逃」。此段不像收到勒索短訊的驚慄片情節嗎？誰會想到其實是她跟大學時期男友Billy（當奴基臣飾）17年前的約定，只要誰發「逃」字的短訊，另一人回覆，當日下午5點就要在紐約中央車站見面。Ruby覆了短訊後不久，即驅車趕往機場，問最近飛往紐約的航班，售票員多問兩句，Ruby已發脾氣，要對方趕緊給她機票即可。抵達中央車站後，她走進化妝品店，慌亂得掃跌了貨品，連到洗手間整理儀容的時間也沒有，當場就以玻璃為鏡搽口紅、弄頭髮。他們約好登上前往芝加哥的火車，最初還裝作不認識，及後是一輪互相試探。

留下問號 等待解答

兩人多年不見，Billy忽然提出見面，Ruby懷疑到底所為何事？想念舊情人？有事相求？理智與感情在交戰的她，一度給丈夫發短訊說以後都不回來了，及後想想不妥又刪除。當她聽到Billy說，傳短訊時正身處破酒店喝得爛醉，Ruby立即光火，可再聽他細訴本來不打算再見任何人，唯獨想起她，Ruby又立即心軟起來。當火車中途停站，Ruby下車致電丈夫，久不回來，Billy氣急敗壞得整爛了廁所的門柄，直到他看到Ruby出現才破涕為笑，但瞥見對方手機的全家福時，又心下一沉。

第一集留下尾巴，兩人在火車上好像跟外面的世界隔絕了，當Billy對車長笑言，他們在私奔，其實說了部分事實；但Ruby不知道Billy的事業有多大阻滯，他也不知道眼前這女人為什麽會抛下家庭來到面前。或許等到下一集才會透露更多端倪。慧琪鍾斯不枉跟才女菲比布烈治拍檔多年，《逃》首集雖然只有兩個人，大部分場景在火車內，卻拍出懸疑味道，吸引觀衆追蹤兩人過去與未來的感情真相。

NowTV CH115 HBO逢周一10:30am播出及同晚11:30pm重播