楊怡分享安胎食譜 陳山聰為太太煲桑寄生蛋茶

陳山聰表示現在經常與拍檔譚俊彥傾湊仔經，對方更教他煲湯水助太太產後補身，他說：「最近楊怡都給了我很多資料和建議，因她也正在安胎，又知我太太和她的產期好近，聽她講才知桑寄生蛋茶好有用，現在太太會隔日飲，我親自到藥材舖和街市買材料，煲給她飲。」他稱因疫情很少讓太太出街，他每次買齊一星期食材，亦因此廚藝有所進步，太太也很滿意。他透露5月會為新劇開工，開工時會盡量為太太安排好所有事，託家人幫手，他說：「預產期在暑假，其實我今年工作安排到年尾，不過因選擇開刀，時間比較易遷就，醫生講過有機會早產，這個就預計不到了，我應該到年尾才可以專心做湊仔公。」

譚俊彥欺騙黃智雯唔怕被鬧

譚俊彥表示因疫情多了觀眾留在家中看電視，對該劇收視有信心，但認為即使現階段疫情較緩和，大家仍不可以鬆懈，他說：「早幾日兒子又屙又嘔，真的好驚，帶兒子去睇醫生又驚，原來只是腸胃炎，但也再次提醒我對疫情真的不能鬆懈。」他與黃智雯於該劇首度合作，劇中角色經常欺騙對方。問可擔心劇集播出後會被觀眾鬧？他說：「鬧都是好事，證明觀眾看得入戲。」黃智雯亦表示被觀眾鬧蠢也不介意。

尹詩沛被觸碰臀部無問題

另外，一眾演員大玩遊戲時，尹詩沛玩得十分肉緊，被杜大偉觸碰到臀部，尹詩沛說：「因為玩時我差點跌，好彩有他𢭃一𢭃救了我，我們演慣兩公婆，好friend無問題，沒覺得不舒服。」

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜