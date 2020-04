里安納度出賣角色誘粉絲捐款

【明報專訊】金像影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)一向行善不遺餘力,眼見新冠病毒肺炎肆虐美國,確診個案更是全球之最,決定參與All In Challenge挑戰行動,呼籲粉絲踴躍捐款予Americas Food Fund慈善基金,幫助受疫情影響的低收入家庭獲得溫飽,捐款者更有機會跟他同場演出,在金像導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導、他跟另一影帝羅拔狄尼路(Robert de Niro)合演的新片《Killers of the Flower Moon》獲得一個小角色,可以在片場待上一天,並獲邀出席此片首映禮,可謂機會難逢。