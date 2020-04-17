里安納度出賣角色誘粉絲捐款

里安納度昨日透過社交媒體上載短片，跟羅拔狄尼路一起鼓勵網民捐款之餘，又點名同志名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）及《星際啓示錄》馬修麥康納希（Matthew McConaughey）接受挑戰，前者率先響應，宣布捐出100萬美元（約780萬港元）抗疫之餘，又表示捐款者有機會跟她一起主持清談節目《The Ellen Show》。

另一方面，《雙子任務：疊影危機》男星韋史密夫（Will Smith）前日透過視像電話，訪問30多年前跟他合組DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince的舊拍檔、原名Jeffrey Townes的DJ Jazzy Jeff表示，早前出現發燒、失去味覺和嗅覺等症狀，懷疑自己已經感染新冠肺炎，但一直未有機會接受病毒測試。

在新冠肺炎影響下，各地政府頒布限聚令，並要求民眾家居隔離，為了苦中作樂，早前有網民發起Pillow Challenge，參加者需要用皮帶或其他東西把枕頭掛在身上，令它彷彿變成一條裙子。金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）昨日接受挑戰，公開她戴上墨鏡、帽子襯「枕頭裙」的照片，網民大讚性感又好看。