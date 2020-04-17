《The King：永遠的君主》今晚首播 金高恩拒稱Oppa 李敏鎬感失落

文：蘇珮欣

《The King：永遠的君主》講述李敏鎬飾演「大韓帝國」皇帝李袞，去到平行時空「大韓民國」，遇上飾演女警的金高恩，結果發展一段超越時空的愛情故事。

慶幸退役遇好劇本

新劇是李敏鎬去年4月退伍後首部作品，亦是他自《藍海傳說》後，相隔3年再次回歸拍劇，因此備受關注。現年32歲的李敏鎬在記者會上表示，服兵役期間檢視自己的過去，覺得現在要與20多歲的自己有所不同，展現30多歲應有的樣貌，對於如何改變自己，令他苦惱良久。

他又擔心因服兵役而停工，再次回到片場感到陌生，沒想過首日復工即感到熟悉，心想：「這裏就是我要去的地方。」他稱很開心能在退伍後遇到好劇本，期待看到新劇播出。

李敏鎬談到劇中角色，被設定為喜歡數學的「理科人」，對於這個設定，李敏鎬坦承最初感到茫然，因此看了很多數學書，又聽一些物理學演講，後來發現所謂「理科人」，只是喜歡明確答案與處事專注而已。

再遇金恩淑感壓力

《The King：永遠的君主》正是《繼承者們》與《鬼怪》編劇金恩淑的最新作品，曾演《鬼怪》的金高恩再度跟對方合作，坦言既辛苦又開心，因為新劇以平行時空為主題，感覺新鮮有趣，但因不能讓對方失望，導致壓力大增。

李敏鎬首次跟金高恩合作，他表示女方眼神時刻在變，有時強悍、有時清純，充滿魅力；金高恩則大讚對方性格好且平易近人，「剛開始時怕會尷尬，是他助我投入角色」。

不過，李敏鎬卻埋怨二人拍劇半年，金高恩仍然稱他為「前輩」，而非感覺較為親切的「Oppa（哥哥）」，讓他很失落。主持人請金高恩即場叫李敏鎬做Oppa，她一臉害羞，李敏鎬見狀即替她解圍：「下次再叫好了。」記者會接近尾聲，李敏鎬不忘呼籲粉絲要遵守「社交距離」，留在家中避炎，還要準時煲劇。