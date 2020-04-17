勤跳抗疫十字步 薛家燕：唔做運動驚變楊貴妃

家燕姐亦感謝很多藝人朋友支持，接受抗疫十字步挑戰。問有誰還未「找數」？她笑說：「黎諾懿未找數。陳敏之就找數了，但有些人說看不到她在跳十字步，原因是她的腳太長了，如果要拍攝全身，個人要企到很遠。Bob（林盛斌）也很搞笑，穿著日本裝跳。大家都很有創意，多謝大家支持。」

余香凝讚細妹多功能

余香凝開心有機會唱歌，因疫情關係，現在無得學唱歌，又不能到K房練歌，唯有在屋企練，幸好有個多功能阿妹（余潔滢），她說：「因為我和鄭俊弘有首合唱歌，所以我要細妹扮男聲陪我練。我之前要為一套劇試鏡，她又幫我對戲，最後成功了，我都很感謝她，因我真的很想演戲。其實阿妹真的很有用，又幫我做家務和煮東西給我吃。（如何報答阿妹？）我一定會厚待她，其實我一直對她不薄，做模特兒時已出錢給她箍牙。」余香凝又稱細妹舞藝了得，希望對方有更多機會展示自己才能。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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