田蕊妮正式離巢：舒適圈有時只是緊箍咒

阿田回復自由身，她在社交平台向粉絲交代昨日是跟無綫合約完結的日子。她公開感謝這些年支持與鼓勵她的每個觀眾，稱過去12年間演了很多角色又獲視后銜頭，但什麼獎也不及觀眾的愛戴。她透露暫時沒下一步計劃，近年香港發生的事情與全球疫情，她深深體會到計劃追不上變化。她說：「很多人窮一生的精力去建造屬於自己的舒適圈，但舒適圈真的就舒適嗎？生以為人的目的就是要花盡心思打造一個圈來規限自己嗎？比起舒適圈，我更加有興趣去探索那些未知的可能性，接受挑戰，從中發掘更多潛能。舒適圈，有時候只是一緊箍咒。很多人現在都在思索當疫情過後想做些什麼，我也很期待踏出家門為大家演出的那一天呢！」去年8月阿田在fb留言：「我𠵱家開個記者會宣布一陣間會有一個記者會，嗰個記者會嘅內容係聽日會有一個記者會……。」阿田捲入政治風波，惹內地網民封殺，她主演劇集《她她她的少女時代》播映時宣傳「被低調」。

阿田跟無綫合約屆滿前也坐了大半年冷板櫈，昨日終於「解脫」。李佳芯則仍雪藏中，去年她呼籲登記做選民，惹來攻擊，更有指她「港獨」，她曾公開澄清但未獲原諒。

李佳芯續坐冷板櫈 專心寫新書

據知李佳芯跟無綫仍有幾年合約，為免引起內地網民的激烈反應，只有等待時間冲淡。《踩過界II》、《 BB大晒》及《白色強人II》連續3部劇被換角，原本下月參演《七公主》又被除名。近幾個月時間她只曾亮相《流行經典50年》唱歌，又跟無綫大隊去派口罩。李佳芯在家中避炎，專心寫新書，準備暑假推出散文集。她在社交平台分享心情又自勉，「再不如意，也好好用心過」、「不需要回到過去，只望能回復簡單的日常」。

娛樂組