湯漢斯老婆爆抗疫藥有副作用 保羅麥卡尼支持禁內地野味市場

麗達韋遜上月跟丈夫湯漢斯在澳洲拍戲期間確診，兩人已返回美國，湯漢斯日前更亮相長壽綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live），讓新的平頭裝曝光。至於麗達韋遜則透過視像向CBS節目《This Morning》主持Gayle King表示，感染新冠病毒期間感到非常疲倦，極端疼痛，以及不適，甚至不想被觸碰。麗達稱發病第9日，她高燒至102度、發冷，而且失去味覺和嗅覺；但她表示丈夫湯漢斯沒發高燒，也沒失去味嗅兩覺等症狀。

麗達退燒後頭暈作嘔

麗達稱當時服用了氯奎寧（chloroquine），她不清楚到底這藥發揮了效用，還是她的高燒是時候消退；不過她同時感到強烈的副作用，包括頭暈作嘔、肌肉無力等，「我想大家要考慮清楚是否要用這藥，我們真的不大清楚它是否有療效」。據報道氯奎寧原用於治療瘧疾，疫情爆發後，法國、中國等有報告反映它有助治療新冠病毒。美國總統特朗普上月亦曾吹噓氯奎寧成效，並稱食品及藥物管理局（FDA）加快批核程序准以處方使用。惟不少專家指出迄今尚無經過嚴格控制的大型研究提供「確鑿證據」證明能改善新冠肺炎患者病情。

以奴隸制度比喻該廢除

另一方面，保羅麥卡尼接受曾主演電影《朝朝有話兒》的侯活史敦（Howard Stern）訪問時提到，現正身處英國薩賽克斯，跟長女Mary及其家人一起隔離，受疫情影響，被迫跟結婚9年、留在紐約的第3任太太Nancy分隔大西洋兩岸。

向來支持保護動物並且是素食者的保羅表示，希望經過這次疫情，中國政府對於環境會有所改善，變得超級衛生；保羅又批評吃蝙蝠這行為有點「中世紀」，意謂不文明。保羅反問這些野蠻習俗到底為了什麼，認為他們需要改變習慣。保羅表示關閉野味市場可能會引起內地反彈，但就像奴隸制度，最終也廢除了。