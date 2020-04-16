張景淳撰長文護花 拆解「咿挹」傳聞 被指擺款 呂慧儀自知大聲會調節音量

記者：陳釗

攝影：劉永銳

有傳劇中的「群姐」許思敏、「陳師奶」孫慧蓮與「池美麗」鍾凱琪都受過呂慧儀的氣；又傳她跟張景淳在VIP房密會。張景淳昨晨7時在社交網發文澄清及撐呂慧儀，他認為工作被亂說好委屈，必須要講清楚。

斥責「知情者」不負責任

他解釋前幾日趁午飯時間借用化妝間的VIP房，是幫呂慧儀拍示範洗手的廣告片，房有24小時監控鏡頭。分開兩天拍攝，每次只用10分鐘左右。他斥責報料「知情者」不負責任，亂說成他們在房內數小時。他指成個團隊都知道呂慧儀人前人後表裏如一，為人率直，大情大性，十分照顧團隊，對業餘特約表現顯得很迷茫或持續達不到所需要求時，會盡量幫助、提點和示範。他覺得今次造謠有點不公平及過分，還勞氣說：「如果一個女人日日努力工作日拍夜拍、接job掙錢養家湊仔，lunch都唔食，實在唔應該畀你位閒來無事嘅幕後知情者嚟老作講閒話，好人都畀你激死。」

承認有時會指導特約演員

呂慧儀和張景淳昨日在電視城為《開心速遞》開工。對於被指霸道及欺負特約演員，呂慧儀承認有時會大聲說話，同事間合作多年已習慣，但其他人行過會有所誤解：「幸好團隊和拍檔都明白，或者之後嘗試在大聲和溫柔之間取得平衡，盡量不要咁大聲。」她笑指張景淳被她的聲線搞到有少少職業性失聰。張景淳則力撐呂慧儀有時不知自己說話大聲。

張景淳提到廠入面有很多業餘的特約演員，如「陳師奶」真的是普通師奶，由於出來效果好看，所以有較多對白：「他們有時真的講不到，如陳師奶近排講對白講到頭昏腦脹，說想休息一下。有時他們不知該怎麼演時，阿蟹（呂慧儀）和豹哥（單立文）會出聲指導，但當領悟不到，時間又緊迫，一定會有緊張情緒，旁觀者行過可能有錯覺。少少誤會不要緊，我講出來不止是維護阿蟹，還要維護11廠的運作。」呂慧儀表示錄影廠內氣氛是眾志成城，大家希望在有限時間拍最好作品，互相幫忙和提點：「我知自己說話較多和大聲，之後會調節一下，免再有誤會。」

掩門拍片收音較好

他們被指在化妝間VIP房「咿挹」，呂慧儀感無奈，當日是趁食飯時間拍洗手片段，幸有對方幫手。張景淳說同劇演員間會互相幫手拍片：「可能見我幫她拍，會覺得在做什麼，之後會小心點，或大聲講，個標題我覺得要開聲澄清。」呂慧儀則解釋掩門為收音好一點。

張景淳被網民質疑「私藏」呂慧儀片段，他解釋因其電話較新款，拍攝效果更佳，對方的手機又沒空間，而片段未出街未刪除。網文讚他撰長文護花，他自言以前經歷過，因當時不澄清，到現在仍被誤解，這樣做人不開心，不想同類事件發生在拍檔身上。呂慧儀聞言說：「多謝你啊！」

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