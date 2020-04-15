【開箱】韓國樂壇疫境自救 男團SuperM開網上收費騷

免費騷無助歌手生計

韓國歌手除了製作音樂產品、廣告代言等賺取可觀收入外，舉行演唱會、販賣周邊產品亦不可或缺。可惜疫情肆虐下，必須保持社交距離，至今已有多個韓團包括防彈少年團（BTS）、Got7及Twice宣布取消巡迴演唱會，，業界損失慘重。

雖然在疫情爆發期間，不少歌手已舉行網上演唱會，例如香港「歌神」許冠傑日前透過各大網絡平台開騷，為香港市民打氣；歐美亦有類似活動，主力為醫護人員或低收入家庭籌款。這些網上演唱會都是免費收看，對唱片公司與歌手生計並無幫助。

收費騷兼賣虛擬產品

韓國三大娛樂公司之一的SM娛樂最近與韓國搜尋網站Naver合作，推出網上現場演唱會服務「Beyond Live」，它超越以往舉行實體演唱會的模式，在網上提供優質的現場演唱會服務，粉絲可與歌手實時溝通之餘，更有「數碼熒光棒」等多種虛擬產品可供選購。

打頭陣的是韓國男團SuperM，本月26日透過「Beyond Live」舉行首場網上收費演唱會。雖然目前仍未公布收費模式，但演唱會作全球同步播放，觀眾隨時以百萬計，估計收入非常可觀。

雖然過往亦有韓團透過網上直播演唱會，繼而收取費用，但通常是現場門票售罄後，才加推網上直播，為向隅樂迷作出補償，卻從未有韓團舉行「0觀眾」的網上收費演唱會。再次證明窮則變、變則通的道理可行。

事實上，韓國樂壇並沒因新冠肺炎而停擺，雖然取消公開演出，但透過網絡銷售，專輯如常推出，例如最近出碟的歌手包括男團EXO的隊長Suho、東方神起成員昌珉、女團Apink，稍後還有Got7、Monsta X及NCT Dream等。

視像簽名會掀仿效潮

另一方面，過去韓星舉辦新碟簽名會，吸引粉絲搶購大量專輯，藉以換取跟偶像見面的機會。在疫情影響下，唱片公司改以「視像簽名會」吸客，EXO隊長Suho早前作出最佳示範。

粉絲透過網店訂購專輯後，唱片公司從中抽選幸運兒，然後由Suho逐一致電粉絲，與他們進行約兩分鐘的視像通話，又在專輯上簽名，然後寄給粉絲。「視像簽名會」既可防疫，粉絲又可「獨霸」偶像，成功掀起話題。據韓媒報道，不少韓星開始仿效「視像簽名會」，藉此催谷專輯銷量。