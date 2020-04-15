《那一天傳奇》樂隊重組籌款抗疫

Tom Everett Scott暗示在網上直播中，將會出現「神秘嘉賓」，網民紛紛猜測，《那一天傳奇》男女主角湯漢斯及莉芙泰萊（Liv Tyler）屆時有可能亮相，齊心為抗疫出錢出力。

湯漢斯上月在澳洲確診，成為荷李活首名感染新冠肺炎的藝人，他跟妻子麗達韋遜（Rita Wilson）現已康復出院，然而曾為《那一天傳奇》創作主題曲《That Thing You Do》的美國搖滾樂隊Fountains of Wayne成員Adam Schlesinger，本月初因新冠肺炎的併發症逝世，終年52歲，難怪戲中拍檔如此積極行動。

疫情亦令荷李活幾乎陷於停擺，原定6月在美國開畫的彼思動畫《靈魂奇遇記》（Soul），昨日宣布延至今年11月20日上映。