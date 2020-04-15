金像巨星變身裝修工人 畢彼特為好友拆牆起屋

畢彼特曾在訪問中表示，如果他不是荷李活明星的話，應該會從事建築設計工作，這個興趣從小至今都未曾改變。事實上，2005年卡特里娜風災後，他曾成立慈善基金，協助災民重建家園；跟《黑魔后》女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚後，他跟麻省理工學院（MIT）女教授兼建築師Neri Oxman傳緋聞，據報二人因參與一個建築項目而擦出愛火。由此可見，畢佬跟建築的緣分相當深厚。

車房改裝成客房

說回真人騷節目《Celebrity IOU》，前日在HGTV頻道首播，由另一真人騷《房產兄弟》的孿生兄弟祖史葛（Drew Scott）和莊拿芬史葛（Jonathan Scott）聯合主持，每集邀請不同明星嘉賓參與，為幸運兒設計及裝修家園。

首集請來畢彼特打頭陣，為他的化妝師好友Jean Black把位於加州寓所的車房改裝成為客房，現年56歲的畢佬表示，他跟Jean的關係親密如家人，加上他熱愛建築，「最喜歡聽到裝修的聲音」，因此他決定為Jean的車房改頭換面，把他口中的「垃圾房」變成擁有睡牀、廚房、浴室及儲物室的精緻客房。

感動到擁抱流淚

畢佬首先要求Jean離家3星期，好讓他跟史葛兄弟一起設計並改裝車房，3人更拿起巨型鐵鎚，親手拆掉房內牆壁，網民大讚畢佬是史上最型裝修工人。到了節目尾聲，Jean在畢佬陪同下返回老家，當她步入「車房」的時候，難掩興奮神情，忍不住高呼「我愛你」，畢佬見狀亦感動到眼泛淚光，場面感人。

除了畢佬外，《寫出友共鳴》維奧拉戴維斯（Viola Davis）、《賤偵Madam摷公仔》瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）、「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）、《翻生侏羅館3》莉寶韋遜（Rebel Wilson）及加拿大男歌手Michael Buble等，也將會在此節目陸續亮相。

在新冠肺炎疫情肆虐美國下，荷李活一眾巨星能夠藉此節目散播正能量，為觀眾帶來希望和快樂，實在難能可貴。