涉性侵女工作人員罪成 台灣名導鈕承澤判囚4年

鈕承澤拍攝電影《跑馬》認識受害人，於2018年11月23日，原本要與劇組開會卻臨時取消，邀劇組主管與工作人員包括受害人到他家中聚餐。隨後眾人先後離開，留下受害人跟鈕承澤獨處，他強脫對方衣服，壓在客廳沙發上性侵。

受害人事後由朋友陪同前往醫院驗傷、採證，並向警方報案。檢方調查發現受害人胸部有殘留唾液，DNA與鈕承澤相符等證據，依強制性交罪將鈕承澤起訴。

受害人不接受道歉

鈕承澤去年12月先後在台北大安分局與台北地檢署應訊，獲准以150萬台幣（約38萬港元）保釋。

他否認性侵，聲稱對受害人有好感，只是雙方認知不同，當時自己喝醉了。他離開時對在場記者表示從來沒有傷害他人或脅迫他人的意圖或行為。

有傳鈕承澤曾向受害人提出和解，和解金達百萬元。鈕承澤聲稱對方的態度令他誤會有好感，他為此道歉但受害人不接受，認為他賠償只是為求輕判，鈕承澤不認罪是不能原諒。

官斥狡辯無悔意

法官指出鈕承澤身為知名導演，利用媒體散佈消息，形塑兩人存有男女情愫；且在審理中藉由和解書記載內容，試圖營造受害人案發時未傳達出拒絕之意，並暗指對方主動獻身，欠缺性別平權意識，難認有悔悟之心。鈕承澤被痛批「狡辯」，在種種考量之下，判決鈕承澤4年有期徒刑。

有「豆導」之稱的鈕承澤，當年童星出身，是知名演員，如今成為名導，曾執導《軍中樂園》與《艋舺》等電影。自爆出涉性侵醜聞，鈕承澤的工作皆停下來。

娛樂組