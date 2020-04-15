黑仔王再遇緋聞女王 張振朗豁出去扮囂 蔡思貝事業大過天

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張振朗與蔡思貝在《機場特警》再度合作，兩人對演好角色下了不少苦功，除了操得一身肌肉及fit爆體能，還會抽時候討論角色對白及演繹方法，向導演提出很多想法和意見，力求令觀眾看到他們的火花，睇得過癮。最後出來效果亦令他們感滿意。

嫌胸肌不夠大

《機場特警》於兩年前拍攝，他們表示當中的辛苦依然記憶猶新。張振朗稱，該劇播出即被街坊懷疑fit爆身形是真還是假，但的而且確是付出了很多汗水換來的，他說：「講真還有很多方面可以改進，例如操到整個身形再大一點，胸肌亦不夠大，下次拍劇要再除衫，我一定會將條線推得再高一些，不過首次正式赤膊拍劇，出來效果都算OK。」他表示第二次擔正男主角，故豁出條老命去演，亦很多謝監製給予他演一個囂張的角色，他說：「因為囂張真的很難演，本身性格相反，囂張亦不是討好的事，觀眾可以一開始就不喜歡你，幸觀眾不反感，已經很滿足。」

想演溫柔角色

蔡思貝笑稱已不太記得是否拍劇以來最辛苦一次，因為這幾年套套劇都拍得好辛苦，她說：「我演出的角色都是較強悍的女仔，每套劇都要花很多力量去演，但拍攝這套劇，我在體能上真的不足夠，雖然中學時有玩過三項鐵人賽及跑越野賽，但力量上沒有爆炸力，即使盡力去操，但當時拍完《鐵探》後，已沒什麼時間準備，這是可惜之處，如下次再有機會演這類角色，我希望再挑戰，在體態上能展現到另一個蔡思貝給大家看。」

近年差不多劇接劇，蔡思貝感恩在不停拍劇下能學習到很多，但除了體能上，她坦言靈感上也有點疲累，亦有點被榨乾的感覺，她說：「我都想有突破，如一直拍落去『資源』會用盡，可能來來去去都是用那些素材，自己演都會悶，希望之後拍完《踩過界II》有少少空檔，能吸收些新事物，或會有些新衝擊。其實經常演衝動的角色會演到手震，因為腎上腺素升得很高，我亦很期待有機會演一些溫柔和弱者的角色，都想試試演老師，因我很喜歡小朋友。」

未試過三角戀

劇中兩人加上湯洛雯展開一段三角關係，感情錯綜複雜，張振朗表示現實中從未試過三角關係，與女友楊偲泳的感情，他形容是一種緣分，他說：「現在都幾開心，她好好，最主要是舒服，兩個人相處舒服是最重要，我一拍劇，大家就很少時間見面，最緊要識互相體諒，暫時大家都處理得好好，最緊要開心。」

胡鴻鈞是好友

蔡思貝自嘲只在娛樂新聞中才試過三角戀，她稱入行後不懂和同事相處，惹來很多緋聞，但已有一段時間沒有緋聞，至最近才有個胡鴻鈞，形容對方是好朋友，現在她只專心工作。現階段是否感情空白？她說：「都算是空白，因為我連放在這方面的時間都無，所以我都不懂分辨是因為沒時間致感情空白，還是我真的選擇空白。現在我的生活就是開工、看劇本和睡覺，一拍劇就像去走自己世界入面，連見父母和朋友的時間都無，我現在沒男朋友，經常被問都不特別去澄清，就是希望大家的目光能放在我的作品上，相信這是每個演員都渴望的，我就快30歲了！如不在工作上拼搏就會被淘汰。」

遇逆境當修煉

張振朗近兩年黑氣蓋頂，最近似乎有點散退，開始有運行，他樂觀說：「好似有點撥開雲霧見青天，我覺得是過程中怎樣去看，可以不開心去應對，亦可以抱着學習心態去面對，張繼聰經常和我說，這是一個修煉，這兩年我經歷了這麼多不如意的事，現在已經很硬淨，再遇上什麼難題都覺得是小事，暫時目標也不想太多，只希望快點播出我第一套主演的劇集《堅離地愛堅離地》。」蔡思貝稱見證了張振朗的黑仔，她面對不如意事則和對方相反，較情緒化偏向負面，她說：「我情感上是較敏感，會將件事無限放大，入行後都有很多不好的經歷，所以十分敬佩他的樂觀正面態度。」初入行時曾表示會以張曼玉為目標，她稱依然離這個目標很遠，仍有很漫長的路去努力，希望有機會向電影方面發展。

蔡思貝服裝：Flavor Viola

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