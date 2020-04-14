【開箱】Netflix進軍日韓市場 劇集《咒怨》夏天上架

韓國訂戶佔人口4%

日韓原創作品，Netflix過往推出過韓《屍戰朝鮮》、日劇《全裸監督》、綜藝節目《韓星齊鬥智》及《雙層公寓》等，口碑與點擊率都不錯。最重要是能催谷訂戶人數。據韓國傳媒報道，Netflix自2016年落戶當地，去年7月訂戶超過180萬，同年11月已突破200萬，以韓國約5000萬人口計，市佔率約4%。日本方面，最新數字是去年9月突破300萬訂戶，當地人口約1.26億，市佔率大概2%。Netflix的運作方式是一個帳戶能供多人使用，所以實質觀衆可能更多。

日韓劇集需求增多，Netflix昨日一口氣公布開拍多齣原創作品。最快出場的是，預計今年夏天上架的原創日劇《咒怨：詛咒之家》，改編自日本著名恐怖片《咒怨》。由《給力！漫畫社》46歲男星荒川良良伙拍《咒怨：死結的開端》黑島結菜主演，全劇合共6集。

網漫改喪屍劇《現在我們的學校》

《咒怨：詛咒之家》講述飾演新晉女星的黑島結菜，因晚上聽到家中有不明腳步聲，於是向綜藝節目中認識的靈學專家荒川良良求助。荒川良良自言甚少拍恐怖片，所以十分期待今次演出。至於曾主演2014年《咒怨》系列的黑島結菜稱，這是面向世界的作品，所以會更注意自己的表現。事實上，荷李活早於2004年已改編日片《咒怨》，翻拍成美版的《不死咒怨》（The Grudge），不難明白Netflix選材的用心。

另外，Netflix昨宣布開拍改編自同名網絡漫畫的喪屍劇《現在我們的學校》。講述一間被喪屍病毒擴散的高中，被外界孤立與想拯救學生的人之間所發生矛盾的故事。據報，網漫《現在我們的學校》自2009年在韓國Naver連載，一直穩守人氣榜冠軍。劇集會由《貝多芬病毒》李在奎執導，演員陣容方面未有透露。

裴斗娜有望擔正科幻劇 《寂靜之海》

Netflix還會開拍科幻驚慄劇《寂靜之海》，《屍戰朝鮮》裴斗娜有望主演，講述地球遭遇全球沙漠化危機，幾名航空員奉命飛往月球，研究回收一個神秘樣本而引發的故事。裴斗娜有機會飾演背負任務的太空人。《寂靜之海》改編自同名短片，《5時恭候的證人》男星鄭雨盛擔任監製，並由《紅蘿蔔小姐》朴恩喬編劇，原作短片的導演崔恆勇操刀。