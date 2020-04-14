安倍晉三轉發抗疫歌片段捱轟 星野源發聲明與日揆劃清界線

日本首相安倍晉三日前在社交媒體Twitter上載片段，一邊是星野源唱熱爆抗疫歌《在家跳舞吧》的短片，另一邊是安倍晉三在家喝茶、看書、抱狗、看電視的片段，並留言，「無法跟朋友相見，也不能參加聚會，但大家的行動可以確確實實的拯救更多生命。此時此刻有許多人正在奮鬥，為減輕相關醫療人員負擔，我們齊心協力，衷心感謝」。

新冠肺炎肆虐，日本政府應對緩慢，民衆累積不滿；日前當地的民調顯示，首相要發給每戶2個布口罩的政策，就有逾七成受訪者未給予正面評價。所以安倍在片段中一派悠閒，便觸發網民怒火，星野源的粉絲固然不滿偶像被利用而狠批；不少網民更批評日揆，疫情嚴峻，卻可如此悠閒，而很多人根本不可能有餘裕留家，又有網民質問政府補償的安排等。

星野源前晚發聲明撇清了跟首相的關係，他表示首相上載他的片段，跟其他人一樣，都沒有跟他及其事務所聯絡，星野源表示只要加上歌名，是可以轉載的。

山下智久新專輯延期推出

另外，受疫情影響，《野豬大改造》山下智久與龜梨和也，原定本月29日合體推出新專輯《SI》，昨宣布要延後推出。上月底因新冠肺炎病逝的諧星志村健，已於上周六及日低調舉行喪禮。上月底確診的《池袋西口公園》49歲編劇宮藤官九郎，據報他上周已出院，正在家中休養。