霆鋒舊愛 趙學而與盧巧音傾買餸

提到節目以謝霆鋒的《非走不可》開場，似有心安排，學而自爆本想揀唱這歌，想不到被駱振偉搶先：「我在演唱會也唱過《非走不可》，隻歌好聽就得，大家點解多疑又多心，不要常常想舊事，做人要向前看。」有沒有計劃邀請原唱的謝霆鋒任嘉賓？學而說：「請嘉賓是節目組負責，我不用請。」

蘇永康早前被拍到名店買手袋送給老婆，他表示疫情下不宜外遊，他支持留港消費，「我叫家傭姐姐一星期只煮3餐，其他時間叫外賣，方便又抵食」。兒子停課，他訂購了不少具教育用途的玩具。他稱確診數字近日回落，但呼籲大眾別掉以輕心，他也會繼續派口罩幫助有需要人士，不排除跟老友鄭秀文、許志安、張衛健等行善。談到「歌神」許冠傑開騷鼓勵港人，蘇永康盛讚他夠分量為港人打氣。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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