唐韋琪不棄歌星夢 張若希入行迅速成長

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

疫情下唐韋琪與張若希師徒依然結伴放狗，讓愛犬保持身心健康。張若希直言以前很怕狗，總覺得狗會咬人，更試過驚到衝出馬路差點畀車撞，直至有次師父唐韋琪去旅行把小狗暫託她家，才發覺小狗原來很得意又親近人，自始愛上了狗。

照顧寵物 一生承諾

唐韋琪表示現階段帶狗落街散步亦不多，因要很小心揀地方，多人或太污糟的地方都不放心讓狗仔落地行，她說：「其實為寵物勤消毒，我一點也不覺得麻煩，即使不是有疫情，養狗人士也必須要做，養得就有責任照顧，更是一生一世。」18年前開始養狗的她，所有愛犬都是領養，眼見有人因疫情而棄養，她亦不禁破口大罵做人不能太自私。

無壓力的經理人

唐韋琪坦言疫情確實對工作有一定影響，10年前開辦才藝訓練中心至今，培育了很多小朋友，最近亦要停課避炎，但仍決定於疫情下，安排首個旗下藝人張若希出道闖樂壇，她說：「簽若希因她有自己作品，記得當初見到她那份自信，感覺好得意，且她很直接，成個男仔咁，但又不是不聽話，都是人夾人緣。」

首次當經理人，唐韋琪強調沒有壓力，只是見到樂壇有些萎縮，張若希又想當一個創作歌手，希望她能以自己的作品帶給聽眾正面訊息。

各自為夢想出發

張若希表示跟唐韋琪學習了5年，被對方改變了很多，她說：「由不喜歡狗到喜歡，唱歌興趣亦大增，更改變了我待人處事態度，當初上堂時我其實很無禮貌，成日自己讚自己。」

以16歲之齡出道，她稱家人、同學及老師都十分支持，故不會有壓力，亦不怕影響學業，認為入行能令人加速成長，唱歌又可以有助讀書減壓，最緊要時間安排得好就無問題，她說：「入行目標是想作多些好歌唱給大家聽，記得首次和Vikki姐姐見面，我就說想快點在紅館開演唱會，望能實現這個演唱會夢。」

談到夢想，作為師父的唐韋琪是歌手出身，在音樂路上當然亦有夢未圓，她不諱言：「如果有人喜歡聽我唱歌，我會繼續唱，每個人都有自己的夢，我未完的夢就是希望唱歌事業可以再有發展。」

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