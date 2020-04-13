傳鬧爆女主播 呂慧儀：什麽都沒說過

記者見到阿蟹笑問：「你今日有乜講？」她無奈笑說：「我無㷫過，因這件事並不存在。他們入廠時，其實我們正在放飯，我什麽都沒說過，所以很奇怪為何會這樣說？」阿蟹表示劇集和娛樂新聞台兩者向來相輔相成，互相幫助和宣傳：「當日情况是她（主播）入來，真的問我們有些什麼講，我還建議不如透露一下之後幾集劇情，大家還聊得很開心，跟住她突然收到電話要上辦公室，便急急腳離開錄影廠了。」阿蟹說為免影響拍攝，都有跟主播同行的攝影師先完成訪問。

周嘉洛指阿蟹說話較大聲

問阿蟹當日說話時是否沒帶笑容，所以惹人誤會？阿蟹大呼：「我什麽時候說話不是笑住說的？這個大家都知！所以我都𢱑爆頭。」她也否認鬧走主播，也不知對方被高層訓示。可認識該女主播？阿蟹說：「有些常來探班的會認得，但她較少見。不過同公司，不會這樣對待同事。可能近排真的少娛樂新聞，丹爺都笑我說這就叫發火，實在太渣了。我發火，連我5歲兒子都不怕。」阿蟹表示對報道得啖笑，當作宣傳，笑言可考慮向《愛》劇監製提議，將是次事件拍成其中一個單元故事，亦歡迎《東張西望》和娛樂新聞台繼續來探班。

當時在場的周嘉洛表示，「我見該主播都沒問題，她收到電話後離開，辦完事後都有回來繼續完成訪問，亦不感到現場有火藥味，只是普通對答」。周嘉洛稱阿蟹非必要都不會發火，所謂發火都是說話較大聲，不代表沒禮貌，大家都知她聲線比較高。吳偉豪指阿蟹是很好的前輩，會用自己豐富的經驗去指導他們。焦浩軒則大讚阿蟹很溫柔，還經常請大家吃甜品。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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