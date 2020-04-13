何韻詩網上開騷 高峰期4萬人捧場

演出時阿詩說：「我沒做歌手好耐，紅館騷遙遙無期，我其實已申請了很多次，我不會被這個政府或疫情阻止，將會舉行更多類似的演出！」提到仍然嚴峻的疫情，阿詩強調她不是悲觀，但相信半年內難以恢復正常。

阿詩事後在社交網分享與團隊的合照，留言：「其實只係前幾日心血來潮，又喺公司見到Hobing，問佢有無興趣開live，佢話『好啊』，就係咁，促成咗今（昨）晚呢個五湖四海義氣仔女之夜。老實講，本身諗住求其開個live仔，無諗過咁多人嚟睇，最高峰時間超過4萬人，仲多過紅館，黐線！」阿詩稱收到很多朋友傳短訊，稱很想念她。她又感謝每名聽她獻唱的樂迷，「如果我嘅歌聲可以為大家帶來一點點安慰，我非常樂意繼續為大家唱下去。唱歌係我嘅天職，我其實，真係最鍾意都係唱歌。幾壞幾難嘅時候都好，谷底照開張。p.s. 好似真係做咗場show咁，好攰好爽」。

娛樂組