《穿越時空的少女》《鳶之戀》導演 82歲大林宣彥抗癌4年不治

大林宣彥前晚在位於東京的寓所，因肺癌病逝。大林宣彥早於4年前已診斷患上肺癌，當時醫生告訴他只餘3個月壽命，但大林宣彥醉心電影創作，其後拍攝了《花筐》及《美麗人生》常盤貴子主演的《海邊的映畫館》，後者現成為大林宣彥的遺作，原定本月10日在日本上映，由於新冠肺炎疫情而延期。

去年東京電影節最後露面

去年11月，是大林宣彥最近一次公開露面，出席東京國際電影節，接受大會頒發的終身成就獎，當時坐在輪椅上的他，與觀眾大談其電影世界。大林宣彥表示，雖然不知道未來發生的事，但不管是2000年還是3000年，仍想繼續拍戲，「因為只有繼續拍下去，才會有意義」。

大林宣彥一生熱愛和平，曾表示好友、已故名導黑澤明相約，要堅持繼續拍戲，在電影中宣揚和平的重要。他透露黑澤明說過：「戰爭隨時可能發生，但實現和平就要花上400年。」

大林宣彥自小接觸電影，1960年代製作獨立片，同期亦執導不少電視廣告。1977年，他執導首部商業片《鬼怪屋》，之後拍過《轉校生》，以及山口百惠與三浦友和合演的《鳶之戀》、原田知世主演的《穿越時空的少女》等。大林宣彥於2013年執導女團AKB48的單曲《So Long！》MV，長達64分鐘，破了日本史上最長MV紀錄。2017年，他確診肺癌後一年執導的《花筐》，廣獲好評，《電影旬報》評為「十優電影」，還獲第72屆每日映畫的「日本電影大獎」。大林宣彥更曾兩度獲日本政府頒贈勳章，以表揚他對影壇的貢獻。

山田洋次：失去重要的朋友

大林宣彥離世後，圈中不少導演及藝人發文悼念，包括《東京家族》山田洋次、《情書》岩井俊二、《屍殺片場》上田慎一郎等。岩井俊二稱無法接受他離世的事實，山田洋次則表示，失去了重要的朋友，與眾多電影人及粉絲一起傷心流淚。曾與大林宣彥三度合作的常盤貴子稱，能成為他的演員而感到榮幸。原田知世則說，一邊懷念昔日與他合作的日子，一邊為他祈禱。