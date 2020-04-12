舞台劇疫境延期公演 敖嘉年考的士牌傍身

敖嘉年離開無綫後，現在為ViuTV拍真人騷，節目講他無工開，轉行揸的士搵快錢。他日前在社交網上載揸的士相時，引起不少網民問他是否轉行？他說：「節目講我失業後搵工作掙錢，我曾提議可以踩單車送外賣。我有24噸貨車牌和電單車牌，唯獨沒有的士牌，都想考的士牌和船牌，以備不時之需。」

獲7500元資助：好過無

敖嘉年表示原定4月公演的舞台劇受疫情影響，要延期至9月。他聽劇團方面講，可以申請政府的資助，演員和工作人員都可以申請到7500元，他也有填表格申請，他說：「好開心，好過無。」

敖嘉年前晚到新城電台接受倪詩蓓的節目訪問。他表示不認識倪詩蓓，但有聽對方做節目，知道會講一些靈異事件，但他沒靈異事件可跟聽眾分享，因入行以來從沒遇過這類事情，就算當年和吳卓羲在無綫廠通宵拍劇，吳卓羲對他說聽聞曾有人在男休息室睡着被「小孩」拍醒，但他累到不識驚，回應對方說：「唔好意思，我瞓一陣。」便倒頭大睡，沒發生任何事。

感謝監製李添勝信任

敖嘉年稱拍戲會依足規矩，在荒山野嶺拍外景，去廁所時會講句「唔該借歪」。他在節目中被問到當年在無綫拍《巾幗梟雄》時，有很多高層都不看好他能演繹到該角色，他感謝監製李添勝很信任他。

記者：柯美

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