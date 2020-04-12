歐錦棠監製《打天下》壓力爆燈 文頌嫻復出拍劇：最擔心個樣

歐錦棠第一次當電視劇監製，才發覺相比當舞台劇監製，是很不同的世界，而且壓力爆燈，他說：「因為以往做演員真的很幸福，今次做監製要睇緊整盤數和製作流程，對我而言，最難是處理人際關係，演員度期是很辛苦和很難搞的，加上親自做編審，劇本一直要改，整個題材全是自己多年來的構思，唯有盡力去做。」

歐錦棠：調色後效果靚過韓劇

歐錦棠表示該劇要在有限的資源下拍攝，即使到日本拍外景，資源都是有限，幸當地製片是他的好兄弟，才肯收友情價幫手，他說：「若不是，這個預算根本做不到，拍出來再經過調色，效果真的靚過韓劇，花了很多心機、金錢和時間去做，一定有期望，亦都有信心。我不會被今次經驗嚇怕，如再有機會開下部劇，不可說完全駕輕就熟，但不會再如今次般行那這麼多冤枉路，絕對是一個好好的經驗。」

能邀得昔日拍檔文頌嫻出山，歐錦棠稱絕對是一件很感恩的事，他說：「真的是天意，我不是看到她在ViuTV的節目擔任嘉賓，也不敢找她演出，因我很熟悉她的性格，她那麼多年都不再出來演戲，就是真的無了戲癮，專心相夫教女，但在節目上再見到她，我不禁星星眼，她的風采在身上發光，談吐亦沒有脫節，我便膽粗粗致電給她。文頌嫻多年沒拍劇，我也擔心她不慣，所以拍攝時都向她噓寒問暖。」他大讚文頌嫻完全無走樣，劇照一出，網民均表示驚艷，「劇中還要拍回憶年輕時的戲，她真的返到去以前個樣，我就不能了」。

文頌嫻自爆不斷有人邀復出

文頌嫻笑稱歐錦棠經常將她美化，𧨾得她好開心，每日開工、收工都讚到她飛起，弄得她真的以為自己好犀利，「相隔多年沒拍劇，對我而言，今次的角色不算難度高，不過對手歐錦棠確實對我幫助很大，他真的好好，第一場戲還刻意安排我和他拍。我問他為何變得這麼細心？以前他不是這樣的，雖然都是好人，但經常整蠱我，現在會關心我，成熟了不少」。

她表示戲癮還在，因始終是興趣，只是多年來未有衝動去做，今次歐錦棠表明信得過她，她考慮了兩日，覺得能安頓好家中所有事便答應，她說：「我從不會扭扭擰擰。老公說只要我搞得掂個女，即使我飛去歐洲一個月shopping都無問題，但我決定不去沖繩拍外景，做人不可太過分，之後再拍劇都可以，但不可以一套接一套。」

文頌嫻透露多年來不斷有人找她復出，包括港台劇及網絡電影，但覺得未準備好都一一推卻，她說：「再出來拍劇勇氣要好大，不是擔心自己的演技，最重要是擔心個樣，有很多顧慮，因為久休復出一定成為焦點，會有很多人特別留意我，十幾年後再出來，當然是希望以最佳狀態見人，但我表明不打『膠面』（打Botox），歐錦棠就話千萬不要打，否則不用我。我覺得今次表現合格，很期待套劇播出，最想看看自己講對白時，啲紋多了幾多條。」

敷面膜少食多餐keep靚樣

事實上文頌嫻已是一女之母，她絕對稱得上零走樣。被問是否刻意keep住靚樣，等機會重出江湖？她笑說：「如有這想法真的好有機心。其實多年來我只敷面膜，最主要是飲食習慣，我是少食多餐的，加上不吃零食和甜品，好彩老公的飲食習慣也一樣，但女兒就不是，經常在雪櫃偷糖食。今次拍劇前，我只是戒消夜和戒食鹹，一定要做一點的，你估十八廿二咩！適當的紋我是有的。」

她表示7歲的女兒至今從沒看過她所演的劇，只看過「七魔女」其他Auntie演的劇，原因她不想女兒在網上不停搜尋她演過的劇來看，不過今次這部復出作，就決定讓女兒看。可有想過集齊「七魔女」合作拍劇？她有點保留道：「其實曾有人找我們開套戲，但怎能湊齊我們7個呢？戲分又怎樣分配呢？有些事情不是講咁容易，最後都不成事。覺得我們雖然熟，但大家有不同的工作態度及性格，我不是說7個一齊合作就會有拗撬，但覺得還是將友誼放第一位，跟相見好同住難是同一道理。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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