【開箱】真人騷《雙層公寓》 共困一室日式配對

富士先播 後與Netflix合作

《雙層公寓》自2012年開始在日本富士電視台播出，每周一集。找來幾名年輕單身男女同居一屋，當中沒有「劇本」，是眾人經過相處再發展出感情的真人騷節目。2015年，富士電視台與Netflix合作，將規模擴大，成為Netflix原創的日本綜藝節目，並率先在Netflix上架，之後再安排在富士電視台播出。Netflix注資後，《雙層公寓》變得國際化，由最初在鎌倉取景，到其後移師東京、夏威夷及長野等地拍攝，當中夏威夷一季，還有外籍人士參與。

去年5月推出全新一季《雙層公寓：東京2019-2020》，顧名思義，再次回到繁華的東京。6名年輕男女同居於豪華獨立屋。內裏設備齊全，有開放式廚房、遊戲室、泳池等等，裝修既新潮又有家的感覺，適合年輕人居住。豐田汽車更贊助兩部名車供他們出入使用。截至4月初為止，今季已上架36集，其間會有參加者退出節目，但緊接會有新人加入，整體維持在3男3女陣容。

兩女愛一男引發爭吵

節目賣點是觀看年輕人追求戀愛的過程。有的很進取，入住首天，相處半晚，已有男生主動表示對其中一名女生有好感；也有表現內斂的男生聲稱面對女孩子會面紅。不論男女都愛圍在一起討論異性，繼而窺探各人的心理。

有時他們會喜歡同一個人，亦出現被人拒絕的情景。就像今季首批入住的6男女，任職健身教練的田邊莉咲子與女演員奧山春花，同時喜歡音樂人吉原健司，兩女得悉對方是情敵後，為「爭仔」而耍小手段、吵架，甚至大哭大鬧，男生看在眼裏既驚訝又厭惡。獲兩女鍾情的吉原健司卻表示，屋裏3女他都愛，帶來意想不到的「劇情」。其實節目中配對成功的戀人不多，雖然不時有表白情節，但大多不是兩情相悅。

俊男美女變身網絡紅人

製作組刻意安排職業、喜好相近的年輕男女參加，以增加配對成功率；剛才提及的6男女，職業與背景相近，有任職模特兒、新晉演員、時裝雜誌插畫師、健身教練、音樂人等，可謂門當戶對，而且全屬俊男美女，難怪最近成為網絡紅人。以往的參加者亦不乏知名人士，譬如AKB48前成員北原里英也是早期參加者。最近輪到現役籃球員田渡凌、《小偷家族》男星Lily Franky的私人助理John Kimverlu Tupas加盟。另外，節目除探討年輕人的心理，更有多名搞笑藝人從旁討論，插科打諢，增添趣味。